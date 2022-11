La explosiva amenaza de Canelo Álvarez a Messi por pisar la camiseta de  México: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre"

El boxeador mexicano S aúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo fuertes palabras para Lionel Messi , tras ver la celebración del delantero argentino y no gustarle una acción con la playera de la Selección Mexicana,cuando el futbolista se encontraba en los vestidores, al final del partido entre Argentina y México en Qatar 2022 .

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, advirtió el campeón mundial de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano.