Kylian Mbappé aporta doblete y Real Madrid rompe mala racha con victoria 3-0 ante Athletic Bilbao

Eduardo Camavinga también marcó en la visita al estadio San Mamés para un Madrid que se colocó a un punto del líder Barcelona, que el martes venció 3-1 al Atlético de Madrid.

Ambos partidos de la 19ª jornada se adelantaron porque Real Madrid, Barcelona, Athletic y Atlético jugarán en la Supercopa de España en enero en Arabia Saudí.

El Madrid venía de encadenar empates en la liga contra Girona, Elche y Rayo Vallecano. Fue la segunda victoria del cuadro merengue en sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

“Era un partido importante, queríamos romper la dinámica”, señaló el técnico madridista Xabi Alonso. “Veníamos con la calma necesaria y preparados. Ha sido un partido muy completo, los 90 minutos, muy concentrados, apenas concediendo ocasiones. Y generamos muchas nosotros”.

“Ha sido el partido más redondo en un estadio exigente. Pero lo llevamos con calma, a seguir", remarcó.

Mbappé ha marcado siete goles en sus últimos tres partidos en todas las competiciones. El astro francés había anotado una vez contra Girona y cuatro veces en el triunfo 4-3 de visita a Olympiakos en la Liga de Campeones. Contabiliza 30 goles en 24 partidos entre club y selección esta temporada y es el máximo goleador tanto en La Liga española como en la Liga de Campeones.

Mbappé anotó su primer gol el miércoles al culminar un contragolpe en el séptimo minuto. Controló el balón cerca del mediocampo y superó a un par de defensores durante su carrera antes de encontrar la red desde el borde del área.

“Ha sido estético y plástico tanto en el primer gol como el segundo. Ha conectado muy bien con Vini (Vinícius Júnior)”, señaló Alonso. “Lo necesitamos”.

Camavinga aumentó la ventaja con un cabezazo desde corta distancia a los 42, y Mbappé consiguió su segundo gol con un formidable disparo desde casi 30 metros a los 59.

“A veces me digo: ‘Qué suerte tengo de tenerlo en mi equipo y no tener que enfrentarme a él, excepto tal vez contra Francia’”, dijo el arquero Thibaut Courtois, internacional belga. “Es imparable, realmente disfrutamos viéndolo jugar".

Camavinga tuvo que ser reemplazado a los 69 por una aparente lesión. El Madrid también perdió a Trent Alexander-Arnold debido a un problema físico a los 55.

El Athletic, que marcha en el octavo lugar, apenas ha logrado dos victorias en sus últimos ocho partidos.

El Madrid recibirá al Celta de Vigo el domingo en su regreso al estadio Santiago Bernabéu. El Athletic recibirá el sábado al Atlético, cuarto en la tabla.

En la segunda ronda de la Copa del Rey, el Girona de la máxima categoría cayó ante el Ourense de tercera por 2-1.

Villarreal superó por penales al Antoniano de la cuarta división. Elche requirió del alargue para imponerse al Quintanar del Rey de tercera.

Todos los demás conjuntos de primera división que tuvieron actividad el miércoles avanzaron.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: Associated Press