Chiefs acuerdan contrato de tres años y 45 millones con el linebacker Nick Bolton, dice fuente de AP

Jalen Hurts (1), quarterback de los Eagles de Filadelfia, lanza una intercepción mientras es presionado por Nick Bolton (32), linebacker de los Chiefs de Kansas City, durante la primera mitad del Super Bowl 59, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.