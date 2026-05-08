Delantero camerunés Etta Eyong rompe sequía de 6 meses y da a Levante un triunfo clave en La Liga

Etta Eyong anotó seis veces en sus primeros 10 partidos de liga esta temporada, pero no había vuelto a marcar desde octubre y eligió el momento perfecto para recuperar su mejor versión.

Tras sustituir a Pablo Martínez cuando quedaba un cuarto de hora y con el marcador 2-2, se lanzó sobre un balón suelto y su remate de palomita remeció la red ,para desatar el júbilo en el estadio de Valencia.

Fue una remontada espectacular por parte del equipo Granota, que perdía 2-0 después de apenas 11 minutos.

Jeremy Toljan concedió un autogol a los 160 segundos de iniciado el partido y Ante Budimir se deslizó en el segundo palo ocho minutos después para poner el 2-0 con su 18º gol de la temporada en La Liga.

Sin embargo, el Levante reaccionó con garra y un doblete de Víctor García pronto igualó el encuentro.

El lateral no había marcado en toda la temporada con el Levante, pero hizo dos goles a los 35 y 37 minutos para deleite de la afición local.

El primero llegó cuando se anticipó en el segundo palo para rematar un córner, y el segundo fue un disparo espectacular desde 30 metros que pasó por encima de la cabeza del guardameta.

El Levante estaba crecido y recibió otro impulso al filo del descanso, cuando el portero de Osasuna, Sergio Herrera, tocó el balón con la mano innecesariamente fuera del área y vio la tarjeta roja.

Ninguno de los dos equipos pudo romper el empate hasta que el dramático gol de Etta Eyong elevó al Levante al antepenúltimo puesto, igualado con el Alavés. Ambos clubes tienen 36 puntos, uno menos que el Sevilla y dos menos que el Girona, el Mallorca y el Elche.

Solo cinco puntos separan a ocho equipos del 12º al 19º en la tabla. Dos de ellos se unirán al aparentemente condenado Oviedo, que está en el último lugar.

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FUENTE: AP