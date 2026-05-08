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Delantero adolescente marca en su debut y Lens mantiene vivas sus opciones al título de la Ligue 1

LENS, Francia (AP) — El juvenil delantero portugués Mezian Soares anotó en su debut y Lens venció el viernes 1-0 a Nantes para asegurar su presencia en la Liga de Campeones de la próxima temporada y mantener vivas sus escasas esperanzas de arrebatarle el título de la Ligue 1 al Paris Saint-Germain.

Soares, de 16 años y que ha jugado con las selecciones juveniles de Portugal, ingresó como suplente a los 79 minutos y marcó con su primer toque del partido para coronar un debut soñado en el fútbol europeo.

La victoria dejó a Lens a tres puntos del PSG.

Los vigentes campeeones tienen un partido pendiente contra Brest el domingo y está programado que juegue contra Lens en un encuentro de liga aplazado el próximo miércoles.

La derrota significó que Nantes descenderá a la Ligue 2 por primera vez desde 2013. El ocho veces campeón de Francia se une al ya descendido Metz en la segunda división la próxima temporada.

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FUENTE: AP

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