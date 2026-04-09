americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Del campeón de la Premier a modo supervivencia: la temporada del Liverpool pende del hilo

Hace apenas un año, Liverpool se acercaba a un vigésimo título de liga inglesa que igualaría el récord.

El técnico Arne Slot y Curtis Jones de Liverpool se retiran del campo tras la derrota 2-0 ante Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, el miércoles 8 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)
El técnico Arne Slot y Curtis Jones de Liverpool se retiran del campo tras la derrota 2-0 ante Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, el miércoles 8 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Ahora el técnico Arne Slot libra una batalla para rescatar la temporada y, quizá, salvar su puesto.

La derrota 4-0 ante Manchester City la semana pasada hizo que Liverpool quedara eliminado de la Copa FA.

Si a eso se suma una defensa del título que se desmoronó temprano en la campaña, no sorprende que hayan aumentado las especulaciones sobre el futuro de Slot, incluso después de que entregó el título de la Liga Premier en su primer año al mando.

Tras la derrota en París, Slot admitió que su equipo estaba en “modo supervivencia”.

Su situación no se ha visto favorecida por la disponibilidad de Xabi Alonso, el exjugador de Liverpool que era considerado uno de los principales candidatos para suceder a Jurgen Klopp cuando el ícono del club dejó el cargo de entrenador en 2024. Alonso está libre tras ser despedido por Real Madrid esta temporada y su cotización sigue alta después de ganar el título alemán con Bayer Leverkusen.

Aunque Liverpool no ha dado indicios de que el puesto de Slot esté en riesgo, el neerlandés ha reconocido que no lograr un lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada sería inaceptable.

La mejor opción para clasificarse al torneo parece ser la posición final de Liverpool en la liga, con la máxima categoría de Inglaterra encaminada a recibir un quinto cupo adicional debido al rendimiento de sus equipos en Europa esta temporada. Pero ni siquiera eso está garantizado para Liverpool, actualmente quinto, apenas un punto por encima de Chelsea.

Slot ya había señalado en febrero que necesitaba casi la perfección de sus jugadores para asegurar el regreso a la principal competición europea de clubes, pero Liverpool recibe a Fulham el sábado tras tres derrotas consecutivas en todas las competiciones.

Enfrentamientos clave

Arsenal puede ampliar su ventaja en la cima de la tabla a 12 puntos sobre el escolta Manchester City con una victoria ante Bournemouth. El City enfrentará a Chelsea en Stamford Bridge el domingo.

Roberto De Zerbi, el nuevo técnico de Tottenham, dirige su primer partido como visitante ante Sunderland el domingo, con el club esperando una reacción inmediata para impulsar su lucha por evitar el descenso.

Pero podría estar entre los tres últimos para cuando comience ese partido, ya que West Ham, que marcha 18vo, recibe al colista Wolves el viernes con la posibilidad de superar a los Spurs.

Jugadores a seguir

Mohamed Salah volverá a Anfield por primera vez desde que anunció que dejaría Liverpool al final de la temporada. Aún está por verse si participa ante Fulham, después de que fue suplente sin ingresar contra el PSG. Su bajón de forma esta temporada ha sido un factor en la decepcionante campaña de Liverpool, mientras que una disputa pública con Slot también proyectó una sombra sobre la temporada.

Fuera de acción

Arsenal no contó con Bukayo Saka y Jurrien Timber ante el Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones el martes, y ambos estaban siendo evaluados de cara al partido contra Bournemouth.

Reece James y Trevoh Chalobah, de Chelsea, se perdieron la victoria en la Copa FA ante Port Vale la semana pasada; el técnico Liam Rosenior comentó que el partido llegó demasiado pronto para ellos mientras se recuperan de problemas en los isquiotibiales y en el tobillo, respectivamente.

Fuera del campo

Aficionados de Liverpool planean protestar por las subidas en los precios de las entradas, comenzando con el partido contra Fulham.

El grupo de seguidores The Spirit of Shankly ha pedido a los aficionados que asisten a los partidos que se nieguen a gastar dinero dentro del estadio para enviar un mensaje al propietario estadounidense del club, Fenway Sports.

“Este es un pequeño acto, pero si lo hace suficiente gente, envía un mensaje claro”, manifestó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

Destacados del día

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE CALUMNIA

🚨 CUBA RESPONDE A EE.UU.: NIEGA FRAUDE AL MEDICARE Y LO CALIFICA DE "CALUMNIA"

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con destruir barcos tras ataques de Israel en Líbano

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA

DÍAZ-CANEL AMENAZA A EE.UU.: "HABRÁ GUERRA DE GUERRILLAS SI ATACAN CUBA"

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Haitiano con orden de deportación que entró ilegal bajo BIDEN, acusado de asesinar a empleada en Fort Myers

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Arrestan en Miami a boxeador cubano Frank Zaldívar por intento de asesinato tras violento incidente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter