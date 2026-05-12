Defensa de Harvey Weinstein pide absolución en su nuevo juicio por violación

Harvey Weinstein comparece ante el tribunal penal de Manhattan el martes 12 de mayo de 2026, en Nueva York. (Steven Hirsch/New York Post via AP, Pool) AP

“Simplemente no es cierto”, dijo el abogado Marc Agnifilo al comenzar los alegatos finales en el nuevo juicio por la acusación de que Weinstein violó en 2013 a la estilista y actriz Jessica Mann en un hotel de Nueva York. “Ella ha adoptado una narrativa falsa sobre todo esto”.

Los fiscales tendrán su turno más tarde el martes para exponer su caso ante el jurado, que tendrá que desentrañar las complejidades de una relación de años entre Weinstein y Mann.

Se conocieron a principios de 2013, cuando ella intentaba triunfar en Hollywood. Ella declaró que esperaba una conexión profesional, que se sorprendió cuando él empezó a hacerle insinuaciones sexuales, pero decidió tener una relación con el productor ganador del Oscar, que entonces estaba casado.

Unas semanas después, según Mann, Weinstein tomó de forma repentina una habitación en un hotel donde ella y una amiga se alojaban. Cuando acompañó a Weinstein arriba para decirle que no quería un encuentro sexual, testificó, él la atrapó en la habitación, le agarró los brazos, insistió en que se desnudara, entró al baño por un tiempo y luego la violó.

“Simplemente me trató como si me poseyera”, testificó ella el mes pasado.

Weinstein no declaró, pero su defensa sostiene que el encuentro fue consensuado y parte de una relación afectuosa que Mann fomentó y en la que se apoyó hasta la caída de Weinstein con el #MeToo en 2017, cuando reportes noticiosos sobre acusaciones en su contra impulsaron una campaña global contra la agresión sexual y el acoso sexual. Él ha dicho que se comportó “mal”, pero que nunca agredió a nadie.

Fue declarado culpable en 2020 de violar a Mann, logró que se anulara la condena y luego un jurado no alcanzó un veredicto en un nuevo juicio el año pasado.

En los alegatos finales del martes, Agnifilo sugirió que partes del relato de Mann estaban poco sustentadas y eran inverosímiles, y subrayó los cálidos intercambios de correos electrónicos y las reuniones continuas que ella mantuvo con Weinstein antes y después de la presunta violación.

Agnifilo manifestó: “A lo largo de los cuatro años, ella acude a Harvey Weinstein por cosas que necesita, y Harvey Weinstein hace lo mejor que puede”, al apoyar sus ambiciones como actriz y brindarle apoyo emocional. “Están emocionalmente unidos. Ella depende de él. Él es una persona muy importante en su vida, y ella se lo hace saber”.

Sea cual sea el resultado del juicio, el exproductor de cine y jefe de estudio debe purgar su condena por otros delitos sexuales en Nueva York y California, aunque está apelando esas sentencias.

The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que acepten ser nombradas, como ha hecho Mann.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP