Decomisan más de un millón de litros de combustible en el norte de México

La Fiscalía General de la República dijo en un comunicado que el decomiso se realizó durante un cateo a un predio en el municipio Cadereyta del estado de Nuevo León, donde opera una de las ocho refinerías de Pemex que abastece al norte de México.

La operación se da a un mes del desmantelamiento de una gran organización criminal que se dedicaba al robo y distribución de gas licuado de petróleo y lavado de dinero en el centro del país.

En el allanamiento en Cadereyta se aseguraron 671.000 litros de posible hidrocarburo y 400.000 litros de un líquido color negro y amarillo, además de camiones, autotanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque de plataforma, motobombas, montacargas, entre otros equipos, detalló el Ministerio Público.

Las autoridades no informaron sobre detenidos en la operación que ejecutaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General.

En junio pasado las autoridades desmantelaron una red de robo y comercialización ilícita de combustible, conocida en México como “huachicol”, que operaba en el centro del país y detuvieron a 32 personas en el marco de un plan que activó el gobierno para combatir ese delito, que le generó a Pemex entre 2019 y 2024 pérdidas por unos 3.758 millones de dólares, según cifras oficiales.

Tres meses después, las autoridades dieron otro golpe a las redes de tráfico ilegal de combustible al desmontar una organización dedicada al contrabando de diésel desde Estados Unidos.

Por ese caso fueron detenidos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina (SEMAR), almirante José Rafael Ojeda Durán, y otras trece personas, entre ellas cuatro oficiales de la Armada, tres empresarios, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduana. Todos fueron procesados por su presunta relación con una red de contrabando de combustibles, conocida popularmente como “huachicol fiscal”.

Los arrestos se realizaron como parte de una investigación de varios meses que permitió la incautación el 31 de marzo de 2025 de diez millones de litros de diésel en los terrenos de una empresa de fletes y un buque que arribó semanas antes al puerto de Tampico, en el estado norteño de Tamaulipas, con una presunta carga de aditivos para aceites lubricantes.

Desde 2025 las autoridades estadounidenses han alertado que los cárteles del narcotráfico estarían utilizando a intermediarios mexicanos en la industria energética para contrabandear petróleo robado de Pemex hacia Estados Unidos.

En abril las autoridades de Argentina apresaron al contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna quien era requerido por México por contrabando de combustible. El oficial se mantenía prófugo de la justicia desde septiembre del 2025 cuando fue arrestado su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

FUENTE: AP