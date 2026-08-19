Decenas de miles de personas en Indiana siguen sin electricidad una semana después de tormentas

Northern Indiana Public Service Co., la única empresa de electricidad de la zona, ha indicado que sus cuadrillas han estado trabajando sin parar para reparar los cortes y que ha restablecido el servicio a 285.000 clientes desde el 11 de agosto. Pero la empresa señaló que 85.000 clientes seguían sin electricidad hasta la mañana del miércoles, incluidos más de 22.000 en Gary, donde los residentes han hecho fila en centros comunitarios para recibir comidas calientes y tener la oportunidad de cargar sus teléfonos.

Jeremy Spurrier, un gerente de seguridad de 51 años en una planta de aguas residuales, comentó que se considera afortunado de tener un generador para abastecer de energía la casa que comparte con su novia y su hija en la localidad de Portage, a unos 64 kilómetros (40 millas) al suroeste de Chicago. Pero el generador es caro —consume alrededor de 75 dólares en gasolina al día— y Spurrier contó que toda la comida de su refrigerador se echó a perder, lo que obligó a la familia a depender de productos no perecederos. Spurrier, que tiene diabetes, ha tenido que conducir hasta Illinois para conseguir hielo y mantener su insulina en condiciones de uso.

“Si me quedo sin hielo, son varios cientos de dólares de insulina que se arruinan”, expresó.

Spurrier relató que un representante de NIPSCO le dijo que esperara estar sin electricidad casi otra semana más: la empresa esperaba restablecer el servicio en su casa para el 25 de agosto.

Indicó que vecinos han encadenado sus generadores para evitar robos, mientras que quienes no tienen generadores se han visto obligados a mudarse con otras personas que sí tienen electricidad o a depender de puntos comunitarios de distribución de alimentos que han surgido.

Gary, una ciudad de mayoría negra, se ha visto especialmente afectada, y algunos residentes han manifestado frustración porque la ciudad estaba siendo desatendida.

El alcalde de Gary, Eddie Melton, reconoció que los habitantes estaban “frustrados y agotados”, pero afirmó que más de 600 obreros estaban trabajando para restablecer la electricidad en la ciudad.

“NIPSCO nunca ha dejado ni ha parado de trabajar en la ciudad de Gary. ... Quiero reiterar que claramente esto no es sólo una situación de Gary. Es una situación del noroeste de Indiana”, manifestó Melton.

Entre quienes han muerto desde que comenzaron las tormentas el 11 de agosto figuran un niño de 4 años, tres hombres y tres mujeres, informó Liz Woods, portavoz del Departamento de Seguridad Interior del estado.

En un comunicado el martes, NIPSCO calificó la destrucción de “sin precedentes y generalizada”, y señaló que cuadrillas de todo el país han llegado para ayudar a reparar cables caídos, postes rotos y equipos dañados. Las autoridades dijeron que alguien disparó contra un vehículo de NIPSCO durante el fin de semana mientras realizaba reparaciones en Gary, lo que llevó a los funcionarios a tener que aumentar la seguridad para las cuadrillas de NIPSCO.

En Whiting, Indiana, Myra Carden, de 74 años, dijo que su casa no sufrió daños por la tormenta: “ni siquiera una silla se volcó en el patio”. Pero el miércoles estaba en su segundo apagón.

Carden, su hijo y sus tres perros se quedaron sin electricidad durante más de dos días la semana pasada. Luego, la luz se volvió a ir el martes.

“Más de una vez he presentado un reporte de corte”, comentó. “Lo único que me responden es: ‘Usted ya presentó un reporte’. Bueno, ¿qué quieren que haga?”.

Carden usa un generador para mantener el refrigerador funcionando, pero solo cuando hay alguien en casa para vigilarlo.

“Tenemos un congelador grande en el garaje, lleno de carne de res y pollo. Estoy segura de que todo se va a tirar”, manifestó. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP