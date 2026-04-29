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Debutantes Platense y Mirassol ganan y se ilusionan con clasificación en la Copa Libertadores

Platense venció el miércoles 2-1 a Independiente Santa Fe y sumó su primer triunfo como local en la Copa Libertadores, mientras Mirassol superó 2-0 a Always Ready y ambos aumentaron sus opciones de clasificación tras disputarse la tercera fecha de la fase de grupos del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

Platense, que participa por primera vez en una competición internacional tras ganar el Apertura argentino en 2025, se impuso con los goles Tomás Nasif y Mateo Mendía.

El Calamar, que venía de derrotar a Peñarol en Montevideo, llegó a seis puntos en el Grupo E y alcanzó en la punta a Corinthians, que el jueves recibirá a los uruguayos. Santa Fe quedó en la última posición con un entero.

En el estadio Ciudad de Vicente López, Platense comenzó a asegurar la victoria a los 57 minutos con un remate de cabeza de Nasif, que marcó tras recibir un centro de Guido Mainero.

A los 63, Mendía cabeceó otro preciso pase de Mainero para poner cifras definitivas.

Santa Fe descontó en el tiempo agregado a través de Franco Fagúndez.

En el primer tiempo, el volante de Platense Iván Gómez vio la tarjeta roja tras golpear con el hombro a Hugo Rodallega en la disputa de un balón dividido, pero la sanción fue rebajada a amarilla tras la revisión del video por el árbitro Alexis Herrera.

Mirassol también celebró su segundo triunfo en su estreno en la Libertadores al doblegar 2-0 a Always Ready.

El conjunto paulista, que logró su clasificación al certamen tras terminar en el cuarto lugar en su primera participación en el Brasileirao, se adelantó a los 10 minutos con un tiro de Eduardo desde el corazón del área tras un cruzamiento de Alesson.

A pesar de quedar con un jugador menos a los 75 por la expulsión del zaguero Joao Víctor, el León aumentó la diferencia dos minutos después con un tanto de Alesson, que finalizó con un tiro rasante una jugada iniciada por Carlos Eduardo.

Mirassol, que había superado a Lanús en el debut, sumó seis unidades en el Grupo G e igualó en la cima a Liga de Quito y al Granate. Always Ready encajó su tercera derrota consecutiva.

Más tarde jugaban Barcelona – Universidad Católica, Cerro Porteño – Palmeiras, Estudiantes de La Plata – Flamengo y Universitario – Nacional.

FUENTE: AP

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