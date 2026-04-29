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DeAndre Jordan, de Nueva Orleans, gana el premio al compañero del año de la NBA

NUEVA YORK (AP) — DeAndre Jordan, de Nueva Orleans, ganó el premio al Compañero del Año Twyman-Stokes el miércoles, superando por poco a Jrue Holiday, de Portland, y a Jeff Green, de Houston.

El pívot de los Pelicans de Nueva Orleans, DeAndre Jordan, abraza al base de los Pelicans, Jeremiah Fears (0), durante la segunda mitad luego de que Fears anotara 40 puntos contra el Jazz de Utah, incluyendo al base de los Jazz, John Konchar (55), durante un partido de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/Matthew Hinton)
El pívot de los Pelicans de Nueva Orleans, DeAndre Jordan, abraza al base de los Pelicans, Jeremiah Fears (0), durante la segunda mitad luego de que Fears anotara 40 puntos contra el Jazz de Utah, incluyendo al base de los Jazz, John Konchar (55), durante un partido de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/Matthew Hinton) AP

Jordan terminó con 1.445 puntos en la votación de 385 jugadores actuales de la NBA. Holiday —ganador en tres ocasiones— finalizó con 1.437 puntos y Green tuvo 1.420.

Un panel de ejecutivos de la liga seleccionó a 12 finalistas, seis de cada conferencia, para ser considerados para el honor. Jordan suma el premio a una lista de reconocimientos que incluye tres selecciones All-NBA, dos elecciones al Equipo Defensivo, una convocatoria al Juego de Estrellas, una medalla de oro olímpica de los Juegos de Río de Janeiro 2016 y un campeonato con Denver en 2023.

El premio rinde homenaje al jugador considerado el mejor compañero de equipo de la liga “en función de su juego desinteresado, su liderazgo dentro y fuera de la cancha como mentor y modelo a seguir para otros jugadores de la NBA, y su compromiso con el equipo”.

Se entrega desde 2013 y lleva el nombre de Jack Twyman y Maurice Stokes, compañeros en los Royals de Rochester/Cincinnati Royals de 1955 a 1958. Stokes sufrió una lesión cerebral en el último partido de la temporada regular 1957-58, cayó en coma días después y quedó paralizado. Twyman se convirtió en el tutor legal de Stokes y en su defensor, y lo apoyó durante el resto de su vida.

Otros jugadores nominados al premio esta temporada fueron Garrett Temple, de Toronto; Pat Connaughton, de Charlotte; Jalen Brunson, de Nueva York; Jayson Tatum, de Boston; DeAaron Fox, de San Antonio; Duncan Robinson, de Detroit; Jaylin Williams, de Oklahoma City; Desmond Bane, de Orlando; y Marcus Smart, de los Lakers de Los Ángeles.

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