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De Ted Lasso a la USL: Cristo Fernández firma con El Paso Locomotive

EL PASO, Texas, EE-.UU. (AP) — Cristo Fernandez, el actor que interpretó al futbolista Dani Rojas en la serie de Apple TV “Ted Lasso”, firmó como delantero con El Paso Locomotive FC de la USL para jugar fútbol profesionalmente.

ARCHIVO - Foto del 23 de marzo del 2025, el actor mexicano Cristo Fernandez asiste a la final de la Liga de Naciones CONCACAF entre México y Panamá. (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 23 de marzo del 2025, el actor mexicano Cristo Fernandez asiste a la final de la Liga de Naciones CONCACAF entre México y Panamá. (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo) AP

Los términos del acuerdo, anunciados el martes y que aún deben ser aprobados por la liga de segunda división y la federación de fútbol, no fueron revelados.

Fernandez se ganó el contrato tras una prueba de dos meses con el equipo, en la que participó en un partido de pretemporada contra New Mexico United. Cristo jugó fútbol a nivel juvenil antes de que una lesión a los 15 años lo llevara a la actuación.

“No importa adónde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca se fue de verdad de mi corazón”, admitió. “Estoy inmensamente agradecido con El Paso Locomotive FC —el club, los entrenadores, el personal y, especialmente, mis compañeros de equipo— por abrirme las puertas y darme la oportunidad de competir desde el primer día”.

El entrenador de Locomotive, Junior Gonzalez, señaló que Fernandez es una gran incorporación, ya que les da otra amenaza en ataque y aporta pasión y liderazgo al vestuario.

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FUENTE: AP

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