De la frontera mexicana a Washington: un pequeño pueblo de Texas lucha contra el muro de Trump

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, habla a la prensa en la Sala del Tratado Indio en el edificio Eisenhower en el recinto de la Casa Blanca, el viernes 17 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Un diminuto pueblo texano junto a la frontera con México está combatiendo los esfuerzos del gobierno por construir un muro fronterizo que atravesaría un sistema de diques que protege a la comunidad. El pueblo sostuvo ante el tribunal el martes que el muro podría provocar inundaciones y que el gobierno no está cumpliendo la ley mientras avanza a toda prisa con sus planes.

La vista en un tribunal federal se celebró mientras el Departamento de Seguridad Nacional impulsa su plan de 46.000 millones de dólares para completar un muro fronterizo desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México y cumplir lo que desde hace tiempo ha sido una promesa emblemática del presidente Donald Trump. Pero el departamento se está topando con la oposición de propietarios de tierras, grupos ambientalistas, tribus indígenas y otros, quienes sostienen que la rápida construcción del gobierno pone en peligro sitios históricos y religiosos y una forma de vida a lo largo de la frontera, en una época en la que los cruces desde México ya están en niveles extremadamente bajos.

La demanda presentada por el distrito de desarrollo de Presidio enfrenta a un pequeño pueblo de poco más de 3.200 habitantes contra un departamento clave para los planes del gobierno de llevar a cabo su agenda de deportaciones masivas. También pone de relieve un tema de fondo que desde hace mucho ha sido importante para muchos estadounidenses, en particular para los republicanos: la aspereza que a veces surge entre los municipios pequeños y el gobierno federal en Washington.

Los abogados del distrito sostienen que los planes del gobierno podrían comprometer el sistema de diques que protege al pueblo de inundaciones repentinas —un problema formidable en Texas— y que el gobierno eludió una ley clave que le exige solicitar permiso al Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de construir sobre o cerca de los diques.

El gobierno argumenta que no existe un plan definitivo sobre por dónde pasará el muro fronterizo ni cómo se construirá. En cualquier caso, el gobierno afirma que tiene autoridad para eximir una amplia franja de regulaciones para construir el muro mientras busca reducir a cero el número de personas que cruzan la frontera cada día.

El pueblo está preocupado por el efecto que el muro tendría sobre una serie de terraplenes y diques construidos en las décadas de 1970 y 1980 a lo largo del río Bravo y sus afluentes para combatir las inundaciones.

En documentos judiciales, el distrito de Presidio indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza planea “reemplazar la pendiente de tierra del dique existente por un muro de concreto, con paneles de bolardos de acero de 30 pies instalados encima”. El distrito afirma que ha pedido más detalles a la agencia, pero le han dicho que no pueden compartirse por “seguridad nacional”.

“Lamentablemente, aquí existe una larga historia de construcciones de CBP que causan o incrementan los riesgos de inundación”, señaló Laura Bakst, abogada de Democracy Forward, que representa al distrito de Presidio en el caso.

Un abogado del gobierno dijo durante la audiencia del martes que es demasiado pronto para sostener que el muro propuesto podría perjudicar a Presidio porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aún no ha decidido un plan definitivo.

El departamento ha eximido numerosas regulaciones para construir el muro más rápido En la carrera por construir el muro, tanto la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem como el actual secretario, Markwayne Mullin, han eximido numerosos requisitos que protegen el medio ambiente o sitios arqueológicos y que el gobierno federal normalmente debe cumplir al construir proyectos de infraestructura.

En virtud de una legislación aprobada por el Congreso, Seguridad Nacional sí tiene autoridad para eximir ciertos requisitos específicamente para acelerar la construcción de muros a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero los críticos sostienen que el departamento está yendo mucho más allá de lo que pretendía el Congreso al emitir exenciones amplias a lo largo de toda la extensión de la frontera, de 2.000 millas o 3.200 kilómetros.

En el caso de Presidio, el distrito sostiene que Seguridad Nacional está incumpliendo la Ley de Ríos y Puertos. El departamento la ha eximido, pero los abogados de Presidio argumentaron que, debido a la redacción de la ley, Seguridad Nacional aún estaba obligada a consultar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de iniciar el proyecto.

Louis Katz, abogado de Democracy Forward, advirtió que la forma en que el departamento está eximiendo leyes estatales y federales mientras avanza con el muro constituye un “ejercicio extraordinario de autoridad”.

Las obras podrían comenzar entre agosto y octubre

Una pregunta clave: ¿cuándo comenzaría la construcción? El calendario ha sido un tema más allá de Presidio, mientras propietarios de tierras a lo largo de toda la frontera buscan una respuesta. Las cuadrillas de construcción han preposicionado suministros —incluidos los paneles de bolardos de acero del muro—, pero en la zona aún no ha comenzado ninguna obra del muro.

Un abogado del Departamento de Justicia ofreció algunas pistas sobre los plazos del gobierno. En respuesta a preguntas sobre si la construcción podría comenzar a inicios de agosto, Alexander Yun le dijo al juez que era poco probable que empezara tan temprano. Yun indicó que la construcción podría comenzar a finales de agosto o en septiembre u octubre.

Seguridad Nacional ha señalado que levantar el muro es una prioridad.

Mullin declaró durante un testimonio ante el Congreso en junio que la capa preliminar del muro estará terminada “para estas fechas del próximo año”. El jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, ha dicho que la agencia está levantando 6 millas (10 kilómetros) de muro por semana.

El juez pareció algo escéptico con ambas partes

El gobierno de Trump está impulsando el muro cuando los cruces fronterizos están en los niveles más bajos en décadas. La región de Big Bend no ha experimentado el alto número de cruces fronterizos observado en años recientes en otras zonas más al sur a lo largo del río Bravo o en Arizona o California, debido al terreno remoto y difícil en ambos lados de la frontera.

Pero el abogado del Departamento de Justicia dijo que las bajas cifras de cruces fronterizos observadas durante el último año son una “anomalía” y que el objetivo es “cero cruces ilegales”.

El juez Reggie Walton se burló de esa idea y comentó que es “simplemente una realidad” que la gente siempre intentará cruzar la frontera.

Walton también dijo que estaba determinando cuánta autoridad tenía para limitar al departamento, considerando que el Congreso le había otorgado la capacidad de eximir ciertos requisitos.

El juez dijo que emitirá un fallo la próxima semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP