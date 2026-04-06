De extraer carbón a vender fideos: los mineros de China enfrentan cambios

Turistas visitan las cuevas Yungang en Datong, China, el viernes 13 de marzo de 2026. (AP Foto/Ng Han Guan) AP

Yang forma parte de una generación de trabajadores que impulsó el crecimiento de China extrayendo carbón de minas subterráneas en Datong, una ciudad conocida como la capital del carbón de China en la provincia norteña de Shanxi. Ahora, mientras China prioriza la energía renovable por encima del carbón, Yang se ha adelantado al cambio al que sus compañeros de trabajo se ven obligados a enfrentarse.

Ahora dirige un restaurante que vende brochetas de cordero a los turistas que visitan las Grutas de Yungang, unas cuevas de importancia histórica del siglo VI que albergan tallas budistas y atraen a millones de visitantes al año.

Si fuera un país, la provincia de Shanxi sería el mayor productor de carbón del mundo. Sus aproximadamente 800.000 mineros extrajeron 1.300 millones de toneladas en 2025, o casi un tercio del carbón de China. Unos pocos millones de personas más trabajan en empleos que dependen indirectamente del carbón, desde la logística hasta los restaurantes. La provincia asistirá un cambio crucial en un momento en el que China incorpora energía renovable tan rápido que el año pasado cubrió casi todo el crecimiento de la demanda nacional de electricidad, y el aumento del turismo es un objetivo importante.

Los expertos dicen que es vital asegurarse de que los trabajadores del carbón no se queden atrás, una preocupación para muchos.

“No se siente como si estuviera entrando dinero en esta industria”, comentó Zhou Hongfei, un minero de carbón.

Como es típico de las empresas estatales de China, la compañía carbonífera construyó la aldea de Yang justo al lado de la mina —llamada la N.º 9— en la que trabajarían sus residentes. El lugar prosperaba con miles de trabajadores y sus familias, con una escuela, una guardería y un centro deportivo. Una línea ferroviaria elevada pasa por allí para transportar carbón al resto del país.

Hoy en día, la mina N.º 9 es en su mayor parte un museo, aunque todavía se trabaja una sección. La escuela está vacía, con las rejas cerradas. Muchos de los bloques de apartamentos de poca altura están solo parcialmente ocupados, a menudo no por mineros sino por personas atraídas por la vivienda barata.

Yang recuerda años prósperos antes de que las aldeas de los alrededores fueran desmanteladas.

“Había mucha gente, especialmente durante el Año Nuevo”, relató. “Había multitudes en todas partes. Ahora las escenas bulliciosas se han ido, y también esa sensación”.

Quienes se quedaron atrás, como Yang, han intentado sacar provecho de los visitantes a las Grutas de Yungang. El día en que reporteros de The Associated Press visitaron el lugar, un minero de carbón jubilado caminaba por la calle entablando conversaciones con la esperanza de llevar clientes a su local de fideos. En su mayoría, personas mayores caminaban por la calle, disfrutando del sol.

Pasarse al turismo es difícil

Yang está en la minoría de trabajadores que ha logrado hacer la transición.

Hay muchos “que no saben qué hacer, que dicen que no tienen las habilidades adecuadas para nadie más. Lo único que saben es ser mineros de carbón, o la alternativa más fácil para ellos es volver a la agricultura”, explicó Tom Wang, oriundo de Shanxi, activista ambiental y fundador de People of Asia for Climate Solutions.

Zhou, de 36 años, contó que pensó en cambiarse al turismo, pero no sabía cómo. Y le preocupa mantener a su esposa y a su hija de 8 años.

“Poder realmente establecer contacto y luego pasarse a una nueva industria es muy difícil, y la verdad es que no me atrevo”, manifestó. “Si dejas esta industria, no sabes si va a funcionar. ¿Puedo adaptarme? ¿Y si esto termina siendo una carga para mi familia?”.

Los salarios mineros suben y bajan con la demanda. Antes de que Yang se jubilara hace ocho años, ganaba hasta 10.000 renminbi (unos 1.450 dólares) en un buen mes. Dijo que ahora gana más con su restaurante.

La provincia intenta desarrollar varias industrias alternativas, desde invertir en proyectos de conversión de carbón a hidrógeno hasta promover su “youmai” nativo, un tipo de avena que los locales usan para hacer un tipo especial de fideos.

Pero la principal apuesta de Shanxi y su mayor éxito para la vida después del carbón ha sido el turismo. Hang Kan, quien dirige el Instituto de Investigación de Yungang que supervisa las grutas y es representante en la Asamblea Popular Nacional, pidió el año pasado acelerar el desarrollo de la industria cultural y turística hasta convertirla en “un pilar estratégico” que “promueva el bienestar de la gente” en Shanxi.

Sus declaraciones se produjeron después de que el exitoso videojuego Black Myth: Wukong, en el que el personaje principal visita las grutas y muchos sitios cercanos, provocara un aumento de visitantes. La cifra saltó a 4,5 millones en 2024, frente a 3 millones el año anterior, según medios estatales.

Yan Jiali, guía turística en la región, dijo que ese auge ha generado un interés creciente por empleos como el suyo, que requiere aprobar un examen gubernamental para obtener la licencia.

“Hasta las amigas de mi mamá venían a preguntarme sobre presentarse a este examen”, contó.

Wang, el activista, espera que las industrias de alta tecnología que ahora son la prioridad nacional ayuden a la transición de Shanxi al aportar empleos. Al fin y al cabo, señaló, el carbón de la provincia impulsó la transformación de China en una potencia económica.

“¿Y si DeepSeek llega a Shanxi y dice: OK, vamos a iniciar aquí un centro de datos? ¿Y si Baidu llega a Shanxi?”, planteó, en referencia a empresas tecnológicas chinas.

El carbón sigue siendo importante

Pocos creen que Shanxi pueda dejar atrás por completo las minas de carbón. Los expertos ven el carbón como una red de seguridad crítica para las necesidades de seguridad de China, y la guerra con Irán ha vuelto a poner de relieve lo vulnerables que son las cadenas de suministro energético a las interrupciones.

El gobierno recientemente rechazó poner un tope a cuánto carbón puede usarse, dando marcha atrás a su compromiso de reducir gradualmente el consumo de carbón, según analistas del Centre for Research on Energy and Clean Air.

“La confianza no ha crecido hasta el punto de que puedan depender por completo de la energía renovable”, afirmó Qi Qin, analista de CREA.

De hecho, China ha seguido ampliando las centrales eléctricas de carbón a una escala masiva, incorporando 78 gigavatios en 2025, más de lo que India incorporó en toda una década. Un gigavatio puede abastecer de electricidad a unos 320.000 hogares chinos durante un año.

Incluso si la demanda no cae, los trabajadores también deben preocuparse de que sus minas se agoten. Algunas de las minas más antiguas de Datong están cerca del final de su vida útil. Cuando eso ocurre, los trabajadores pueden ser reasignados a otras minas que pueden estar lejos y pagar menos.

Otro trabajador de una mina de carbón, Xu, ha tomado un segundo empleo como conductor de una aplicación de transporte, y pasa unas 5 horas al día al volante después de que termina su jornada principal. Xu —quien se negó a dar su nombre completo por temor a represalias de la mina estatal— dijo que dudaba que los beneficios de las industrias que reemplacen al carbón se distribuyan de manera uniforme, ya sea el turismo o la energía renovable.

“Esta industria del turismo, ¿cómo entro ahí?”, preguntó. “Para Datong, quienes pueden disfrutar de los beneficios de este auge turístico son sobre todo los grandes hoteles y quizá algunos restaurantes, locales de fideos, pero ¿qué cree que puede obtener la gente común?”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP