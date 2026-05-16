Daulton Varsho impulsa la carrera de la ventaja en la 10ma y los Azulejps vencen 2-1 a Tigres

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El lanzador de los Azulejos de Toronto, Spencer Miles, lanza durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Tigres de Detroit, el sábado 16 de mayo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Jose Juarez) AP

Varsho conectó una recta con cuenta de 1-1 del relevista de los Tigres Tyler Holton (0-2) hacia el jardín central, lo que permitió que el dominicano canadiense Vladimir Guerrero anotara.

El relevista de los Azulejos Louis Varland (2-1) lanzó las dos últimas entradas, permitió dos hits y ponchó a dos. Toronto utilizó a seis lanzadores, que recetaron 14 ponches.

Los Tigers amenazaron en la tercera cuando llenaron las bases con dos outs, pero Spencer Miles ponchó a Gage Workman.

Detroit se puso en el marcador en la sexta cuando Matt Vierling conectó un jonrón al jardín izquierdo.

Pinango empató el juego a 1 en la séptima cuando conectó su primer jonrón de la temporada al primer lanzamiento del relevista Kyle Finnegan en el partido.

El abridor de los Tigers Casey Mize permitió dos hits y ponchó a cuatro en seis entradas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP