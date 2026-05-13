Dante Spinetta: "En la libertad que me da la música radica mi fuerza”

ARCHIVO - Dante Spinetta, integrante del dúo argentino Illya Kuryaki y the Valderramas, se presenta en la 26ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el domingo 15 de marzo de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo) AP

Su más reciente álbum “DÍA 3” y la gira que está por emprender son prueba de su resistencia.

“Justamente día tres, en el mundo espiritual, significa el día que la vida vence al caos. Y en el catolicismo también es el día de la resurrección de Cristo”, dijo Spinetta en una entrevista por videollamada.

Spinetta produjo y compuso todas las canciones del álbum que tiene como invitados a De La Ghetto de Puerto Rico en “Mia Mia” y a Juanse, líder de la banda argentina Ratones Paranoicos, en “Me quedo acá”. Su enfoque, como en álbumes solistas anteriores como “Mesa dulce” y “Puñal”, fue fomentar la creatividad a través de la improvisación, apoyándose principalmente en sus músicos Mati Mendez en el bajo, Pablo González en la batería y Axelintro en los teclados.

“Los músicos arregladores también, Claudio Cardone en las cuerdas o Michael B. Nelson que hace los arreglos de vientos. Fue muchos años el arreglador de Prince, tenerlo a bordo de este proyecto también es un honor”, señaló.

Algunos de los temas en los que se destaca esta mezcla final son “Maldito frenesí” y “Soldado espiritual”.

La gira de “DÍA 3” lo llevará por México, Colombia, España, Argentina y Chile.

“Para mí son todas excelentes noticias”, dijo Spinetta. “Volver a conectar de nuevo con toda mi gente, en todos lados”.

Illya Kuryaki

Spinetta y su compañero de batallas Emmanuel Horvilleur se presentaron en la pasada edición del festival Vive Latino como Illya Kuryaki and the Valderramas, la agrupación con la que saltaron a la fama en la década de 1990.

“México siempre fue como un segundo hogar de Illya Kuryaki, así que estar ahí es un honor”, dijo Spinetta.

Al preguntarle sobre su canción favorita para tocar con Horvilleur, no lo dudó.

“‘Chaco’ es el cambio”, dijo. “Le da nombre al disco ‘Chaco’, que fue el disco bisagra que también nos cambió nuestra realidad. Es un disco que empieza a hablar de una temática, de un movimiento latinoamericano, de rescatar nuestras raíces”.

“Mi abuelo era chaqueño, mezcla de etnias”, agregó. “Era moro y mezclado con criollo, con indígena… Y ese disco me cambió la vida porque de alguna manera sigo siendo ese Dante que arrancó ahí. Sigo siendo, más grande, con más experiencia, pero sigo siendo ese Dante que se dio cuenta que en esta mezcla y, en la libertad que me daba la música, radicaba mi fuerza”.

Al presentarse en vivo, Spinetta y Horvilleur se mantienen con una energía contagiosa como en sus primeros conciertos. Pero, ¿cuál es su secreto?

“La música es un poder muy grande. Creo que hay una magia en la música también, que no solamente nos pasa a los que estamos arriba en el escenario, sino también a la gente que va a escucharla. Y creo que es un alimento y es una energía para el alma muy, muy grande”, señaló.

Spinetta confesó, además, que cada vez que sube al escenario se pone nervioso, como cuando lo hizo por primera vez a los 15 años.

Herederos del funk

A través de Illya Kuryaki, Spinetta y Horvilleur sembraron una semilla funk que se sigue sintiendo en artistas contemporáneos argentinos como Nathy Peluso y Ca7riel & Paco Amoroso. Spinetta se ve como un colega de ellos más que como un maestro.

“Me encantan ambos proyectos”, dijo. “No siento que sean los nuevos Kuryaki, son ellos propios”.

Ca7riel es su invitado en la canción “Gambito” de “Mesa dulce”. Con Nathy tiene una relación más próxima a través de su hermana.

“Ha pasado Navidad acá con mi familia. También es muy amiga de mi hermana y ha venido acá a pasar las fiestas… tenemos muchas cosas en común a nivel de gustos musicales”, señaló.

FUENTE: AP