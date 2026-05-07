americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

“Dai Dai”, la canción de Shakira para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Muchos no han superado el “Waka Waka”, pero Shakira quiere ampliar su participación musical para el fútbol con “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial 2026, junto a Burna Boy.

La estrella colombiana se metió en la mente de los fans con “Waka Waka (Esto es África)” o en inglés “Waka Waka (This Time for Africa)”, que fue la canción oficial del Mundial 2010 celebrado en Sudáfrica. Hasta la fecha todavía interpreta este tema en sus conciertos, incluyendo los de su gira “Las Mujeres YA No Lloran”.

También tiene un récord de cuatro ceremonias de mundiales de fútbol con presentaciones en vivo, incluyendo Alemania 2006, cuando interpretó “Hips Don’t Lie” en la final; Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” en la inauguración, y Brasil 2014, donde interpretó “La La La” junto a Carlinhos Brown en la clausura.

No se ha confirmado si participará en alguna ceremonia del Mundial 2026, pero el próximo lanzamiento de la canción ha aumentado las expectativas.

Será el Mundial más grande de la historia, el primero con tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Una cifra récord de 48 selecciones disputarán 104 partidos.

El torneo de la FIFA arrancará el 11 de junio con México midiéndose contra Sudáfrica en el Estadio Azteca. La final está programada para el 19 de julio en Nueva Jersey/Nueva York.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
paulina rubio tomaria ventaja en juicio por la custodia de su hijo con colate

Paulina Rubio tomaría ventaja en juicio por la custodia de su hijo con Colate

polemica en redes: influencer cubana responde tras criticas por no poder comprar un rolex de $10 mil

POLÉMICA EN REDES: influencer cubana responde tras críticas por no poder comprar un ROLEX de $10 mil

Por Redacción América Noticias Miami
En este boceto de la sala del tribunal, se ve a David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, en el juzgado el jueves 23 de abril de 2026 en Los Ángeles, acusado de asesinar a una niña de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en su coche. (Bill Robles via AP)

Fiscales: El cantante D4vd apuñaló a muerte a Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, para silenciarla

Destacados del día

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Sherritt abandona Cuba tras sanciones de Trump y golpea duramente al régimen de Díaz-Canel

Sherritt abandona Cuba tras sanciones de Trump y golpea duramente al régimen de Díaz-Canel

Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

El impacto mundial del control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, en cifras

Video viral de Delta Force cubanos desata burlas en redes por ejercicios militares del régimen

Video viral de "Delta Force cubanos" desata burlas en redes por ejercicios militares del régimen

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter