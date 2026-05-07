“Dai Dai”, la canción de Shakira para el Mundial 2026

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La estrella del pop colombiana Shakira actúa durante su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el sábado 2 de mayo de 2026. (Foto AP/Silvia Izquierdo) AP

Shakira compartió un adelanto del tema en un video filmado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, ciudad en la que recientemente ofreció un concierto ante más de dos millones de personas. “Dai Dai” será lanzada el 14 de mayo.

La estrella colombiana se metió en la mente de los fans con “Waka Waka (Esto es África)” o en inglés “Waka Waka (This Time for Africa)”, que fue la canción oficial del Mundial 2010 celebrado en Sudáfrica. Hasta la fecha todavía interpreta este tema en sus conciertos, incluyendo los de su gira “Las Mujeres YA No Lloran”.

También tiene un récord de cuatro ceremonias de mundiales de fútbol con presentaciones en vivo, incluyendo Alemania 2006, cuando interpretó “Hips Don’t Lie” en la final; Sudáfrica 2010 con “Waka Waka” en la inauguración, y Brasil 2014, donde interpretó “La La La” junto a Carlinhos Brown en la clausura.

No se ha confirmado si participará en alguna ceremonia del Mundial 2026, pero el próximo lanzamiento de la canción ha aumentado las expectativas.

Será el Mundial más grande de la historia, el primero con tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Una cifra récord de 48 selecciones disputarán 104 partidos.

El torneo de la FIFA arrancará el 11 de junio con México midiéndose contra Sudáfrica en el Estadio Azteca. La final está programada para el 19 de julio en Nueva Jersey/Nueva York.

___ Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP