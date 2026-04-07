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Curry anota 17 puntos y logra 2 jugadas de 4 unidades; Warriors vencen a Kings

SAN FRANCISCO (AP) — Stephen Curry logró un par de jugadas de cuatro puntos para totalizar 17, y los Warriors de Golden State resistieron apenas frente a los Kings de Sacramento para imponerse el martes 110-105 sobre los Kings de Sacramento.

Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, festeja un triple en el encuentro ante los Kings de Sacramento, el martes 7 de abril de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
Stephen Curry, de los Warriors de Golden State, festeja un triple en el encuentro ante los Kings de Sacramento, el martes 7 de abril de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Curry disputó apenas su segundo partido desde que regresó tras una lesión en la rodilla derecha. Se perdió 27 compromisos antes de volver el domingo.

El astro empató el juego a 104 con un triple cuando quedaban 2:38 minutos, y luego asistió a Brandin Podziemski para un triple que les dio a los Warriors la ventaja en la siguiente posesión.

Maxime Raynaud, novato de 2,16 metros de los Kings, sumó 17 puntos y ocho rebotes al jugar en el día de su cumpleaños número 23. Killian Hayes anotó 18 puntos desde la banca por Sacramento, que perdió por sexta vez en ocho partidos.

De'Anthony Melton aportó 21 puntos y Podziemski anotó 20 por Golden State.

Curry entró desde la banca por segundo partido consecutivo tras perderse más de dos meses por una lesión en la rodilla derecha. Acertó 5 de 12 disparos —incluida una jugada de cuatro puntos a los 3:58 del segundo cuarto y otra 2:39 antes del descanso, que puso a los Warriors arriba por 60-44.

Ingresó al partido entre ovaciones a los 6:24 minutos del primer cuarto y de inmediato dio una asistencia a Charles Bassey.

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