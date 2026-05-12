americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

"Cupula Dorada" antimisiles costará mucho más de lo que Trump dijo, según agencia

WASHINGTON (AP) — El sistema antimisiles "Cúpula Dorada" promovido por el presidente Donald Trump costará 1,2 billones de dólares, según un nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una suma mucho mayor que los 175.000 millones que el mandatario mencionó el año pasado.

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 20 de mayo del 2025. (AP foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 20 de mayo del 2025. (AP foto/Alex Brandon) AP

El reporte de la agencia presupuestaria apolítica, publicado el martes, es descrito como “un enfoque ilustrativo, más que una estimación de una propuesta específica de la Administración”.

Trump ordenó el sistema futurista mediante una orden ejecutiva durante su primera semana en el cargo. En ese momento, afirmó que el sistema debía estar “plenamente operativo antes del final de mi mandato”, que concluye en enero de 2029.

“En los últimos 40 años, en lugar de disminuir, la amenaza de las armas estratégicas de próxima generación se ha vuelto más intensa y compleja con el desarrollo, por parte de adversarios pares y casi pares, de sistemas de lanzamiento de próxima generación”, declaró Trump en su orden ejecutiva, al justificar la necesidad del sistema de defensa antimisiles.

El sistema está inspirado al menos en parte en el sistema israelí apodado “Cúpula de Hierro”, que ha desempeñado un papel clave en su defensa frente al fuego de cohetes y misiles de Irán y de grupos violentos au alrededor.

La Cúpula Dorada está diseñada para incluir capacidades terrestres y espaciales capaces de detectar, interceptar y detener misiles en todas las principales etapas de un posible ataque.

El Congreso ya ha aprobado aproximadamente 24.000 millones de dólares para la iniciativa de defensa antimisiles mediante la enorme medida republicana de reducción de impuestos que se promulgó el verano pasado.

En mayo pasado, el presidente afirmó que la Cúpula Dorada costaría 175.000 millones de dólares. La agencia presupuestaria estimó el año pasado que solo los componentes espaciales de la Cúpula Dorada podrían costar hasta 542.000 millones durante los próximos 20 años.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump afirma que cuba pide ayuda y abre la puerta a negociar antes de viajar a china

Trump afirma que Cuba "pide ayuda" y abre la puerta a negociar antes de viajar a China

Por Redacción América Noticias Miami
axios: intervencion militar inminente de eeuu en cuba
ULTIMA HORA

AXIOS: Intervención MILITAR inminente de EEUU en CUBA

Por Redacción América Noticias Miami
trump asegura que evalua convertir a venezuela en el estado 51 de estados unidos

Trump asegura que evalúa convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

Por Redacción América Noticias Miami
cnn revela que maria corina machado quedo fuera del plan de transicion tras caida de maduro

CNN revela que María Corina Machado quedó fuera del plan de transición tras caída de Maduro

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Trump afirma que Cuba pide ayuda y abre la puerta a negociar antes de viajar a China

Trump afirma que Cuba "pide ayuda" y abre la puerta a negociar antes de viajar a China

Cubana cancela vuelos a Madrid tras sanciones de Trump y salida de Plus Ultra

Cubana cancela vuelos a Madrid tras sanciones de Trump y salida de Plus Ultra

Cacerolazo y calles bloqueadas en La Habana: crece la tensión por apagones en Luyanó

Cacerolazo y calles bloqueadas en La Habana: crece la tensión por apagones en Luyanó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en una cena para miembros del gobierno y mandos de las fuerzas de seguridad durante la Semana Nacional de la Policía, en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 11 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump y Xi parecen decididos a que sus diferencias sobre Irán no empañen la cumbre en China

AXIOS: Intervención MILITAR inminente de EEUU en CUBA
ULTIMA HORA

AXIOS: Intervención MILITAR inminente de EEUU en CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter