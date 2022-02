Yulieski Gurriel sobre la negativa a entrar a Cuba: "¿Cómo me puedes de tildar de traidor a mí?"

No es para que pase esto. ¿Por qué? Porque soy traidor entonces, yo soy el más traidor del mundo”, afirmó el jugador de los Astros de Houston en El Show de Swing Completo.

Según relató Gurriel, antes del él decidir viajar a Cuba para ver a su familia, tras seis años de haber abandonado el combinado cubano, consultó con varias fuentes que tienen su mismo estatus (peloteros que abandonaron la selección) e incluso llamó a personas que están relacionados con inmigración dentro de la isla, y estos le comunicaron que él ya no se encontraba dentro de los regulados.

“Mandé los pasaportes de mi familia primero. Una vez que ellos tienen los pasaportes tú sabe si vas o no vas. Ellos te dicen ‘oye, este pa´trás’. Nada, al contrario, todo está en regla; en una semana es el vuelo”, señaló el inicialista, agregando que se sentía desconfiado ya que no se habían cumplido aún los ocho años de su huida.

Gurriel comentó que lo único que faltaba era el autorizo del avión en el que iba a viajar con su familia, el cual se demoró una semana, y sobre las 11:00 p.m. del día anterior de su vuelo recibió la mala noticia de que toda su familia podía viajar menos él.

“Mis padres al final quisieron ir. Mi esposa e hijos se quedaron aquí. Cuando fueron, les dijeron en Emigración que al final que no se quisieron meter en un problema, dijeron ellos. Mira aquí nadie va a autorizar a esta persona, no nos vamos a meter en ningún problema, vamos a elevarlo a las altas esferas”, detalló el pelotero calificando como penosa e injusta esa decisión.

Sobre sus relaciones con ciertas figuras de “las altas esferas”, él argumentó que “al uno dar este paso, ya prácticamente eso (las relaciones) está bien rotas, bien fracturadas porque uno opina de una manera y el otro de otra, y creo que lo mejor es respectar la opinión de cada cual y por eso, prácticamente no siguió esa amistad”.

“Es bien frustrante porque no puede ser que yo sea el más traidor de todos. Yo dediqué los 15 mejores años de mi vida, de mi carrera deportiva, al béisbol cubano. Para nadie es un secreto eso. Entonces, cómo puedo ser yo el traidor si yo en esa Serie del Caribe me fui el último día después de haber terminado ese torneo. ¿Cómo me puedes tildar de traidor a mí?”, cuestionó.

Carlos Martínez | americateve.com