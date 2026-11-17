El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , llegó este martes 17 de noviembre a Manila, Filipinas, para participar en una reunión del Quad , la alianza estratégica integrada por Washington, Japón, Australia e India.

El presidente Trump ha llegado a Filipinas para su gira asiática. pic.twitter.com/ZaEYzUInkx

La visita marca el inicio de una intensa agenda diplomática que culminará con una cumbre trilateral prevista con Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen, China , el jueves 19 de noviembre. Anadolu Agency+1

El Quad vuelve a reunirse después de dos años

Los líderes del grupo celebrarán su primer encuentro desde septiembre de 2024, con la seguridad marítima, las cadenas de suministro, los minerales críticos y la inteligencia artificial entre los asuntos de interés.

La reunión busca reforzar la cooperación en el Indo-Pacífico, una región marcada por la competencia estratégica entre Estados Unidos y China.

Protestas contra Trump en Manila

La llegada del mandatario estuvo precedida por manifestaciones contra la política exterior estadounidense.

Los participantes cuestionaron la guerra en Medio Oriente y la iniciativa Pax Silica, impulsada por Washington.

Una cumbre clave con China y Rusia

Tras reunirse con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., Trump viajará a Shenzhen para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Allí tiene prevista una reunión trilateral con Xi Jinping y Vladimir Putin, en medio de tensiones comerciales, conflictos internacionales y desacuerdos sobre seguridad.

El resultado de las conversaciones aún está por conocerse.