Trump llega a Filipinas en medio de protestas y prepara una cumbre con Xi Jinping y Putin en China
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes 17 de noviembre a Manila, Filipinas, para participar en una reunión del Quad, la alianza estratégica integrada por Washington, Japón, Australia e India.
La visita marca el inicio de una intensa agenda diplomática que culminará con una cumbre trilateral prevista con Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen, China, el jueves 19 de noviembre. Anadolu Agency+1
El Quad vuelve a reunirse después de dos años
Los líderes del grupo celebrarán su primer encuentro desde septiembre de 2024, con la seguridad marítima, las cadenas de suministro, los minerales críticos y la inteligencia artificial entre los asuntos de interés.
La reunión busca reforzar la cooperación en el Indo-Pacífico, una región marcada por la competencia estratégica entre Estados Unidos y China.
Protestas contra Trump en Manila
La llegada del mandatario estuvo precedida por manifestaciones contra la política exterior estadounidense.
Los participantes cuestionaron la guerra en Medio Oriente y la iniciativa Pax Silica, impulsada por Washington.
Una cumbre clave con China y Rusia
Tras reunirse con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., Trump viajará a Shenzhen para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Allí tiene prevista una reunión trilateral con Xi Jinping y Vladimir Putin, en medio de tensiones comerciales, conflictos internacionales y desacuerdos sobre seguridad.
El resultado de las conversaciones aún está por conocerse.