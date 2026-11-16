Un dron militar estadounidense identificado como BLKCAT6 fue rastreado este 16 de noviembre mediante Flightradar24 mientras realizaba un extenso recorrido sobre aguas al norte de Cuba, frente a La Habana y Matanzas.

La aeronave, identificada en el reporte como un Northrop Grumman MQ-4C Triton de la Marina de Estados Unidos , efectuó varias pasadas y cambios de dirección en el estrecho de Florida.

La captura de Flightradar24 muestra los siguientes datos:

La trayectoria visible incluye varios circuitos al norte de la costa occidental cubana, en aguas del estrecho de Florida.

El Triton es una plataforma no tripulada de gran altitud, diseñada para misiones prolongadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento marítimo .

Puede utilizar radares, cámaras y sensores electrónicos para observar amplias zonas oceánicas.

Un vuelo en medio de tensiones militares

El avistamiento coincide con las tensiones entre Washington y La Habana y los recientes ejercicios militares realizados por ambos países.

Sin embargo, la captura no revela los objetivos de la misión ni demuestra que el dron haya penetrado en el espacio aéreo territorial cubano.

Tampoco permite confirmar preparativos para una operación ofensiva.