EEUU despliega un MQ-4C Triton frente a La Habana: rastrean maniobras del dron militar al norte de Cuba
Un dron militar estadounidense identificado como BLKCAT6 fue rastreado este 16 de noviembre mediante Flightradar24 mientras realizaba un extenso recorrido sobre aguas al norte de Cuba, frente a La Habana y Matanzas.
La aeronave, identificada en el reporte como un Northrop Grumman MQ-4C Triton de la Marina de Estados Unidos, efectuó varias pasadas y cambios de dirección en el estrecho de Florida.
Volaba a casi 49.000 pies de altura
La captura de Flightradar24 muestra los siguientes datos:
-
Indicativo: BLKCAT6.
-
Identificación ICAO: AE7817.
-
Altitud: 48.975 pies, aproximadamente 14,9 kilómetros.
-
Velocidad terrestre: 355 nudos, unos 657 km/h.
-
Posición registrada: 24,0797° N y 80,95082° O.
La trayectoria visible incluye varios circuitos al norte de la costa occidental cubana, en aguas del estrecho de Florida.
¿Qué puede hacer el MQ-4C Triton?
El Triton es una plataforma no tripulada de gran altitud, diseñada para misiones prolongadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento marítimo.
Puede utilizar radares, cámaras y sensores electrónicos para observar amplias zonas oceánicas.
Un vuelo en medio de tensiones militares
El avistamiento coincide con las tensiones entre Washington y La Habana y los recientes ejercicios militares realizados por ambos países.
Sin embargo, la captura no revela los objetivos de la misión ni demuestra que el dron haya penetrado en el espacio aéreo territorial cubano.
Tampoco permite confirmar preparativos para una operación ofensiva.