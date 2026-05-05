MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

Un accidente de tránsito en Santiago de Cuba ha desatado una fuerte polémica tras la muerte de Agustín Maceo Perdomo, quien permaneció varios días en estado crítico luego de ser impactado mientras conducía una motorina.
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Fallece Agustín Maceo Perdomo tras accidente en Santiago de Cuba; versiones apuntan a Juan Guillermo Almeida, sin confirmación oficial
Un accidente de tránsito en Santiago de Cuba ha desatado una fuerte polémica tras la muerte de Agustín Maceo Perdomo, quien permaneció varios días en estado crítico luego de ser impactado mientras conducía una motorina.
El caso ha cobrado relevancia pública debido a que diversas versiones señalan como presunto implicado a Juan Guillermo Almeida, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades cubanas.
Según testimonios recogidos:
La víctima fue impactada violentamente en la vía
La motorina quedó prácticamente destruida
Inicialmente no reportó el hecho como accidente
Horas después presentó síntomas graves y fue hospitalizado.
Tras el incidente:
Acudió al hospital por sus propios medios
Regresó a casa tras evaluación inicial
Posteriormente sufrió convulsiones y desorientación
Fue diagnosticado con derrame cerebral
Falleció tras ser declarado con muerte encefálica.
El caso permanece rodeado de incertidumbre:
Una versión apunta directamente a Juan Guillermo Almeida
Otra indica que solo su vehículo estuvo involucrado
No hay confirmación ni desmentido oficial
La falta de información ha intensificado el debate público.
El fallecimiento ha generado reacciones en la comunidad:
Denuncias sobre posible impunidad
Exigencias de transparencia en la investigación
Señalamientos sobre el manejo del caso
Testimonios indican presencia constante de personas vinculadas al entorno del señalado durante la hospitalización.
El hecho ocurre en un escenario marcado por:
Elevado número de accidentes de tránsito
Cientos de fallecidos anuales
Zonas identificadas como peligrosas
El área del accidente es conocida por vecinos como “la esquina de la muerte”.
La víctima deja una familia, incluyendo una hija menor, según reportes de allegados, lo que ha intensificado el impacto social del caso.
El caso de Agustín Maceo Perdomo ha reabierto el debate sobre responsabilidad, transparencia y justicia en Cuba, en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial.
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