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Santiago de Cuba

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

Fallece Agustín Maceo Perdomo tras accidente en Santiago de Cuba; versiones apuntan a Juan Guillermo Almeida, sin confirmación oficial

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Juan Guillermo Almeida

Un accidente de tránsito en Santiago de Cuba ha desatado una fuerte polémica tras la muerte de Agustín Maceo Perdomo, quien permaneció varios días en estado crítico luego de ser impactado mientras conducía una motorina.

El caso ha cobrado relevancia pública debido a que diversas versiones señalan como presunto implicado a Juan Guillermo Almeida, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades cubanas.

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Un accidente que terminó en tragedia

Según testimonios recogidos:

La víctima fue impactada violentamente en la vía

La motorina quedó prácticamente destruida

Inicialmente no reportó el hecho como accidente

Horas después presentó síntomas graves y fue hospitalizado.

Evolución crítica tras el impacto

Tras el incidente:

Acudió al hospital por sus propios medios

Regresó a casa tras evaluación inicial

Posteriormente sufrió convulsiones y desorientación

Fue diagnosticado con derrame cerebral

Falleció tras ser declarado con muerte encefálica.

Versiones contradictorias y silencio oficial

El caso permanece rodeado de incertidumbre:

Una versión apunta directamente a Juan Guillermo Almeida

Otra indica que solo su vehículo estuvo involucrado

No hay confirmación ni desmentido oficial

La falta de información ha intensificado el debate público.

Indignación y reclamos de justicia

El fallecimiento ha generado reacciones en la comunidad:

Denuncias sobre posible impunidad

Exigencias de transparencia en la investigación

Señalamientos sobre el manejo del caso

Testimonios indican presencia constante de personas vinculadas al entorno del señalado durante la hospitalización.

Contexto de alta siniestralidad vial

El hecho ocurre en un escenario marcado por:

Elevado número de accidentes de tránsito

Cientos de fallecidos anuales

Zonas identificadas como peligrosas

El área del accidente es conocida por vecinos como “la esquina de la muerte”.

‍‍ Impacto humano

La víctima deja una familia, incluyendo una hija menor, según reportes de allegados, lo que ha intensificado el impacto social del caso.

Conclusión

El caso de Agustín Maceo Perdomo ha reabierto el debate sobre responsabilidad, transparencia y justicia en Cuba, en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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