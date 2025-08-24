americateve

La Habana

VIDEO VIRAL: Patrulla policial queda atrapada en un charco en La Habana y los agentes terminan empujándola

Un video compartido en Tiktok mostró a dos agentes, sin zapatos y con pantalones arremangados, empujando el vehículo oficial como si se tratara de una vieja carreta varada en el lodo

Screenshot 2025-08-24 at 5.12.26 PM

Una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) quedó varada en un charco este fin de semana en una calle de La Habana, en un episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales y que muchos califican como una escena digna de una comedia.

El video, compartido en TikTok por el usuario coloraodt, muestra a dos agentes descalzos y con los pantalones arremangados empujando el vehículo oficial, identificado con el número 722, mientras intentaban sacarlo del agua acumulada. La patrulla parece ser un Peugeot 301, modelo ampliamente utilizado por la policía cubana en los últimos años, pero poco adecuado para atravesar calles inundadas y llenas de baches.

Embed - https://www.tiktok.com/oembed?url=https://www.tiktok.com/@coloraodt/video/7541815639351086350?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C121433650%2C121404359%2C121497414%2C121477481%2C121351166%2C121811500%2C121487028%2C121679410%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121819198%3Bnull%3Bembed_share&refer=embed&referer_url=videos.cibercuba.com%2F&referer_video_id=7541815639351086350

Entre burlas y memes

Las imágenes provocaron una avalancha de comentarios irónicos y burlas. Algunos usuarios inventaron diálogos ficticios como: “Anfibio 722, díganos sus coordenadas... ya va el refuerzo en camino”. Otro bromeó: “Etamo' en camino a Carlos Tre Palito... el mercado”.

Mientras tanto, los transeúntes que presenciaron la escena permanecieron indiferentes y no intervinieron para ayudar, lo que muchos interpretaron como una muestra de rechazo hacia los agentes del Ministerio del Interior (MININT).

Patrullas en apuros

Este episodio se suma a una serie de incidentes protagonizados por vehículos policiales en Cuba. En los últimos años, no han sido pocas las ocasiones en que patrullas de la PNR se han visto implicadas en accidentes y averías.

  • En julio de 2024, una patrulla de Inmigración estuvo involucrada en un triple accidente en Villa Clara.

  • En mayo del mismo año, otro vehículo policial participó en un choque múltiple en la misma provincia.

  • En abril de 2024, una patrulla colisionó con un auto de turismo en plena Autopista Nacional.

  • Y en febrero, imágenes difundidas en redes mostraron un accidente en La Habana que le costó la vida a un agente.

Una metáfora de la realidad cubana

El caso de la patrulla 722 atrapada en el agua ha sido interpretado por muchos internautas como un reflejo de la crisis estructural que atraviesa el país: calles en mal estado, autos deteriorados y una ciudadanía que prefiere reírse de la desgracia oficial antes que brindar apoyo.

Hasta el momento, se desconoce si el incidente fue reportado a las autoridades policiales o si los agentes recibieron algún tipo de equipamiento adicional para enfrentar futuras “misiones acuáticas”.

Lo cierto es que, entre inundaciones, baches y precariedad, los uniformados cubanos parecen condenados a remar contra la corriente, incluso cuando se trata de poner en marcha su propia patrulla.

