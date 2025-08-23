americateve

Hialeah

Tragedia en Hialeah: Muere joven cubana recién llegada a MIAMI en un trágico accidente

La víctima, de 34 años, deja un hijo de 11 años en la orfandad

Por Redacción América Noticias Miami
Yasira Marín

HIALEAH, FLORIDA – La comunidad cubana en el sur de la Florida se encuentra de luto tras la muerte de Yasira Marín, una joven de 34 años originaria de Cienfuegos, Cuba, quien falleció en un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes en Hialeah.

Aunque las autoridades aún no han emitido un informe oficial sobre las circunstancias del siniestro, varios testigos señalan que la víctima viajaba en una motorina cuando fue impactada por un camión del Servicio Postal de Estados Unidos. El hecho habría ocurrido alrededor de las dos de la tarde en la intersección de la 46 y la 10 avenida.

Uno de los testigos, identificado en redes sociales como José Miguel, aseguró: “Yo lo vi, eso fue alrededor de las dos de la tarde. Ella se llevó el stop de la 39 y la 10, venía el carro de Correos y le pasó por arriba”.

Una vida recién comenzada en EE.UU.

Yasira había emigrado recientemente con la esperanza de rehacer su vida en Estados Unidos. Su repentina muerte ha causado un profundo dolor entre familiares y amigos, quienes la recuerdan como una mujer llena de energía, alegría y deseos de superación.

La tragedia ha reavivado además el debate en redes sociales sobre los riesgos que enfrentan los conductores de motos y motorinas en las congestionadas calles del sur de la Florida.

Dolor familiar y solidaridad en el exilio

La noticia ha golpeado con especial fuerza a su madre, Rafaela Héctor, reconocida bailarina del hotel Jagua en Cienfuegos, y a su hermana, Anasleidy Marín, quien lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios. La meta inicial de 5,500 dólares fue prácticamente alcanzada en pocas horas gracias a la solidaridad de la comunidad cubana en el exilio.

Pero el mayor dolor para la familia es la ausencia que deja Yasira en su hijo de 11 años, quien ahora deberá enfrentar la vida sin su madre. Entre lágrimas, su hermana expresó en redes sociales: “Con profundo dolor compartimos que mi hermana falleció en un trágico accidente, dejando a un pequeño niño huérfano y a toda una familia y amigos con el corazón destrozado”.

Exigen esclarecer las circunstancias

Mientras familiares y allegados intentan sobrellevar la pérdida, también piden que se investiguen a fondo las circunstancias del accidente. A través de redes sociales han solicitado a los testigos que brinden cualquier información que permita esclarecer lo ocurrido y, eventualmente, hacer justicia.

La muerte de Yasira Marín deja un vacío en ambos lados del estrecho de la Florida, donde la noticia ha generado consternación, dolor y un llamado a la solidaridad con su hijo y su familia.

Deja tu comentario

