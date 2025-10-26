americateve

Huracán Melissa

Huracán Melissa: Hallan el cuerpo del segundo desaparecido por la crecida del río Sagua de Tánamo en Holguín

Las autoridades de Holguín confirmaron el hallazgo del cuerpo de Antonio Angulo Caballero, de 74 años, segundo desaparecido tras la crecida del río Sagua de Tánamo. Equipos de rescate y voluntarios de la Cruz Roja trabajaron durante días en la búsqueda

Por Redacción América Noticias Miami
Sagua de Tánamo en Holguín

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Antonio Angulo Caballero, de 74 años, quien había sido reportado desaparecido hace cuatro días durante la crecida del río Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín.

Confirman la identidad del segundo fallecido en Sagua de Tánamo

El Consejo de Defensa Municipal de Sagua de Tánamo confirmó este domingo el hallazgo del cuerpo sin vida de Antonio Angulo Caballero, de 74 años, residente del poblado El Jobo, quien había desaparecido durante la crecida del río Sagua de Tánamo provocada por las fuertes lluvias de los últimos días.

El cadáver fue localizado en la zona de Aflijes, perteneciente al consejo popular Marieta, según informó la periodista Via Lisbet Ramos Columbié, de la emisora radial Ecos de Sagua, a través de su perfil oficial en Facebook.

Screenshot 2025-10-26 at 6.56.55PM

Operativo de búsqueda y rescate

La Unidad de Salvamento y Rescate del municipio de Moa, junto con voluntarios de la Cruz Roja de Sagua de Tánamo, participaron activamente en las labores de búsqueda.

Las autoridades locales informaron que el cuerpo de Angulo Caballero será trasladado por el equipo de rescate, al cual se le reconoció por su ardua labor y dedicación durante los días de intensa búsqueda.

“Se agradece profundamente la entrega del personal de rescate y de los voluntarios que colaboraron en estas difíciles jornadas”, señala la nota oficial.

Primer desaparecido fue hallado el sábado

Este sábado había sido encontrado el cuerpo de Luis Pérez Rodríguez, de 64 años, quien también fue reportado desaparecido el 23 de octubre, durante la misma crecida del río en Sagua de Tánamo.

Las intensas lluvias registradas en la provincia de Holguín en la última semana provocaron desbordamientos y crecidas súbitas de los ríos, que afectaron a comunidades rurales y zonas de difícil acceso.

Autoridades piden precaución ante lluvias persistentes

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la población para mantener la precaución ante posibles nuevas crecidas y seguir las indicaciones de la Defensa Civil.

La persistencia de las lluvias mantiene el riesgo de deslizamientos, inundaciones y desbordamientos de ríos en el oriente cubano.

