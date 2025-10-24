Ulises Toirac pide cancelar la marcha del 28 de octubre en Cuba: "Lo que se necesitan son medidas, no desfiles"

El humorista cubano Ulises Toirac pidió públicamente suspender la tradicional marcha del 28 de octubre en homenaje a Camilo Cienfuegos , al considerar que el país atraviesa una situación de emergencia sanitaria, apagones prolongados y la amenaza del huracán Melissa .

En redes sociales, cientos de cubanos respaldaron su llamado y exigieron al gobierno acciones concretas ante la crisis.

A través de una publicación en su perfil de Facebook , Toirac advirtió que la movilización prevista para el lunes 28 “va a ser contraproducente” frente a la gravedad del momento.

“El 28 va a ser contraproducente una movilización que no sea la de tomar medidas con la epidemia, Melissa y todo el timbal de cosas que está pasando este pueblo”, escribió el comediante.

El artista insistió en que, si se realiza una marcha, debería ser “en solidaridad con el pueblo de Cuba”, pero sin consignas ni carteles políticos:

“Que no sea de carteles y congas, sino de medidas. Es hora, por Dios”, enfatizó.

Ola de apoyo en redes: “El país está en emergencia total”

Las palabras del popular humorista generaron una oleada de reacciones y apoyo entre los usuarios.

“Ellos viven otra realidad y no están dispuestos a perder poder por el pueblo cubano”, comentó un internauta.

Otros denunciaron la falta de medicinas, agua, alimentos y electricidad, mientras el gobierno continúa convocando actos políticos.

“Este país está en emergencia de toda índole”, escribió una usuaria desde Baracoa.

La marcha oficial: más de 100,000 habaneros convocados

Según la convocatoria oficial, más de 100,000 personas en La Habana participarían en la marcha “contra el bloqueo” y en honor a Camilo Cienfuegos, como parte de la Jornada Ideológica Camilo-Che.

Sin embargo, la cita coincide con uno de los momentos más críticos del año: hospitales saturados por brotes de arbovirosis, apagones de hasta 18 horas y la amenaza del huracán Melissa, que podría impactar el oriente cubano desde el miércoles con lluvias torrenciales y vientos destructivos.

Hasta ahora, el régimen no ha informado medidas preventivas concretas ni planes de evacuación ante el avance del ciclón.

Críticas previas: “La prioridad no puede ser marchar por causas ajenas”

Hace una semana, Toirac ya había criticado al gobierno por convocar marchas en apoyo a causas internacionales, como Venezuela o Palestina, mientras Cuba enfrenta una crisis multisistémica sin precedentes.

El artista lamentó que las autoridades prioricen “manifestaciones de respaldo a lo que sea que se respalde fuera de Cuba” en lugar de atender los problemas internos.

En sintonía, el actor Luis Alberto García también se pronunció contra las movilizaciones oficiales:

“Sinceramente no creo que esta policrisis nacional sea el marco adecuado para seguir inventando desfiles y tribunas. El país se cae a pedazos”, expresó en su cuenta de Facebook.