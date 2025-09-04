Compartir en:









Un apagón en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana dejó en completa oscuridad a decenas de viajeros, generando escenas de desconcierto y numerosas críticas en redes sociales.

El incidente, registrado en video y difundido en TikTok, volvió a poner sobre la mesa las serias deficiencias en la infraestructura de Cuba.

En las imágenes compartidas por el usuario rentals.in.havana se observa a los pasajeros desplazándose a tientas, iluminándose únicamente con las linternas de sus teléfonos móviles. La descripción que acompañaba el video fue contundente: “Llegando a Cuba con apagón en el aeropuerto”.

VIDEO: Apagón MASIVO deja a pasajeros a oscuras en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana Las reacciones no tardaron en llegar. “¡Qué clase de falta de respeto! Y así quieren que yo vaya”, escribió un usuario indignado. Otros compararon la situación con lo que ocurriría en el extranjero: “Qué raro que no veo a nadie protestando, como hacen aquí en Miami. Si fuera allá estuvieran gritando o dando el berro”.

Aunque la mayoría de los comentarios fueron críticos, también hubo quienes mostraron resignación. “Yo voy como sea, con apagón, con hambre, como sea, ahí está mi familia”, respondió un viajero, reflejando la prioridad que muchos cubanos dan al reencuentro con sus seres queridos, a pesar de las dificultades.

El corte eléctrico en un punto neurálgico como el principal aeropuerto del país ha reavivado las preocupaciones sobre la crisis energética y el deterioro de la infraestructura crítica en la isla. En los últimos años, Cuba ha enfrentado una aguda escasez de combustible y una red eléctrica colapsada que han provocado constantes apagones, incluso en lugares estratégicos como hospitales y terminales aéreas.

El Aeropuerto José Martí, además, ha sido objeto de múltiples quejas por parte de los viajeros debido a sus malas condiciones: baños deteriorados y sin insumos básicos, largas demoras en la entrega de equipaje, climatización deficiente en áreas comunes y falta de mantenimiento general. Este nuevo apagón no solo afecta la imagen internacional de Cuba, sino que también evidencia la precariedad de los servicios básicos, un problema que se ha convertido en parte de la vida cotidiana de la población. En muchos hogares, las familias deben lidiar con apagones prolongados que afectan la conservación de alimentos, la rutina diaria y la calidad de vida en general.