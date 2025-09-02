Detienen en La Habana Vieja a un hombre acusado de tráfico de drogas

Un operativo policial realizado esta semana en el barrio Jesús María , en La Habana Vieja, culminó con la detención de un ciudadano señalado por tráfico de drogas . Durante la acción, las autoridades incautaron varias sustancias ilícitas y dinero en efectivo, según informó la página independiente Cántalo TV a través de Facebook.

Fuentes locales señalaron que el detenido trasladaba drogas desde Baracoa, en Guantánamo , hacia la capital cubana, lo que evidencia la existencia de rutas de narcotráfico entre el oriente de la Isla y La Habana.

además de dinero en efectivo presuntamente vinculado a la venta y distribución de estas sustancias.

En el barrio Jesús María, la noticia generó preocupación y comentarios críticos hacia la actuación de las autoridades. Algunos vecinos denunciaron que estos operativos son “aislados” y no reflejan el verdadero alcance del narcotráfico en Cuba .

“Esa droga ya está regada en todo el país… está acabando con la juventud y hasta con personas mayores. Ese mal no tiene cura, el mismo gobierno lo dejó expandirse”.

Otros cuestionaron la transparencia de las autoridades:

“Por el aeropuerto no entra, por el puerto tampoco… ¿no será que dejan entrar avionetas privadas o lanchas rápidas? En Cuba no entra nada sin que el gobierno lo sepa. Están asustados con lo de Venezuela y ahora todo serán videos y fotos contra el narcotráfico que en realidad acaba con la sociedad”.

Narcotráfico en aumento

La publicación de Cántalo TV subrayó que el hecho “genera gran alarma en la comunidad” y que, pese a los decomisos, la sensación de inseguridad se mantiene entre los residentes de la capital.

En los últimos años, vecinos de distintos municipios han denunciado un aumento en la circulación de drogas en la Isla. Un comentario desde La Habana apuntó:

“Los operativos deberían hacerse en toda la ciudad… en el municipio Playa está llena de droga y las autoridades no hacen nada”.

Silencio oficial

Aunque la publicación en Facebook muestra fotografías de la supuesta droga incautada y de un hombre esposado de espaldas, hasta el momento no se ha revelado la identidad del detenido ni se ha informado sobre posibles cómplices.

Ningún medio oficialista ni periodista estatal ha confirmado el operativo ni ofrecido detalles adicionales, lo que alimenta las dudas sobre la magnitud del fenómeno del narcotráfico en Cuba y la forma en que el régimen lo reporta.