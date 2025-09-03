Empresario italiano vinculado al régimen cubano, principal sospechoso del atropello masivo en La Habana

El empresario italiano Berto Savina , dueño de la tienda Casalinda y con una larga trayectoria de negocios en Cuba , fue identificado como el principal sospechoso del atropello múltiple ocurrido el pasado 25 de agosto en La Habana , que dejó una mujer muerta y ocho heridos.

De acuerdo con reportes del medio independiente 14ymedio, Savina fue detenido tras el incidente ocurrido en la madrugada en la calle Galiano. La víctima mortal fue Mairovis Valier Heredia , de 34 años, madre de tres hijos, quien había llegado a la capital desde Guantánamo días antes del suceso.

Su hermana, una de las sobrevivientes, denunció en un video que el conductor “les tiró el carro arriba a propósito”. Vecinos y allegados confirmaron que, antes del hecho, Savina había protagonizado una fuerte discusión en el Vedado, barrio donde vive su exesposa.

Savina no es un extranjero común en la isla. Es presidente de Italsav , la empresa que administra la conocida tienda Casalinda, instalada en el histórico edificio del antiguo “ten cent” de Galiano. Fotografías divulgadas en redes sociales lo muestran junto al presidente Miguel Díaz-Canel , y en su oficina exhibía imágenes con Fidel Castro y otros dirigentes cubanos.

Fuentes vecinales lo describieron como un hombre con problemas de adicciones. “No pudo manejar una discusión, se puso un par de rayas y salió a hacer daño”, aseguró bajo anonimato una residente. Otro vecino lo calificó de “consumidor de droga habitual”.

La familia de la víctima ha denunciado la falta de transparencia de las autoridades, que en una escueta nota oficial solo informaron de la detención de un “ciudadano extranjero residente en Cuba”, sin revelar identidad ni nacionalidad.

“Aquí no ha venido nadie a ayudarnos, siendo mi nieto de las FAR y el papá también”, lamentó la abuela de los tres niños huérfanos.

De acuerdo con 14ymedio, Savina estaría bajo custodia en un “departamento VIP” de la Policía, lo que genera sospechas de posible protección debido a sus vínculos con la élite política cubana. Una fuente incluso aseguró que “es la segunda vez que comete un atropellamiento masivo en Cuba”, aunque esta versión no ha podido ser confirmada.

Trayectoria empresarial en Cuba

Savina inició su relación con el Gobierno cubano en 1992, tras detectar la posibilidad de replicar en la isla su modelo comercial “Tutto a 1.000 lire”, renombrado como Todo por uno.

Tras tres años de negociaciones, en 1995 inauguró su primera tienda mediante una empresa mixta con el Estado, obteniendo la licencia comercial número 20, una de las primeras concedidas a un inversor extranjero.

El esquema de negocios consistía en que el empresario aportaba mobiliario y mercancía, mientras el Estado cubano se encargaba de la venta y liquidaba el pago al socio extranjero. Este modelo impulsó la expansión de Italsav, que llegó a administrar más de 150 puntos de venta en todo el país, incluidos más de 50 en La Habana, ofreciendo artículos de higiene, limpieza, juguetes y regalos.

Justicia pendiente

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han dado detalles sobre el proceso judicial contra Savina. La familia de la víctima y vecinos de Galiano exigen justicia y piden la “pena máxima” para el responsable de un hecho que ha conmocionado a la capital cubana.