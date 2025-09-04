americateve

Marco Rubio

Marco Rubio advierte que EEUU intensificará ataques contra cárteles venezolanos: "Lo que los detendrá es destruirlos"

El secretario de Estado declaró que la política anterior de Washington de solo incautar y detener narcotraficantes resultaba notoriamente insuficiente

Por Redacción América Noticias Miami
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este miércoles en México la reciente acción militar contra una embarcación del grupo criminal Tren de Aragua (TdA) en aguas internacionales del Caribe y advirtió que Washington volverá a actuar con fuerza contra las organizaciones narcoterroristas en cualquier momento.

El operativo, ejecutado el martes por orden del presidente Donald Trump, terminó con la destrucción de la embarcación y la muerte de 11 miembros de la organización. Según el Departamento de Defensa, la acción marca un cambio en la estrategia estadounidense frente a cárteles y grupos criminales vinculados al narcotráfico.

“Ya no vamos a quedarnos de brazos cruzados y ver a esta gente navegar por el Caribe como si fuera un crucero”, declaró Rubio durante una rueda de prensa en la Secretaría de Asuntos Exteriores en la Ciudad de México.

Embed - PRIMERAS IMÁGENES DEL ATAQUE DE EE.UU. A UN BARCO CARGADO DE DROGAS PROVENIENTE DE VENEZUELA

El funcionario recordó que el Tren de Aragua fue designado organización terrorista en febrero de este año y señaló que este ataque no es un hecho aislado, sino parte de un plan sostenido para enfrentar al crimen organizado transnacional, incluyendo al Cártel de los Soles, bajo el control del régimen de Nicolás Maduro, y a diversos cárteles mexicanos.

Rubio sostuvo que la política anterior de incautar cargamentos o arrestar narcotraficantes resultaba insuficiente:

“Estos cárteles saben que van a perder un 2% de su carga y lo incorporan en su economía. Lo que los detendrá es cuando los destruyes, cuando te deshaces de ellos”.

Además, alertó sobre la creciente capacidad armada y tecnológica de estos grupos. Según informes de inteligencia, ya no solo disponen de granadas, minas y fusiles, sino que también están incorporando drones para operaciones ofensivas.

“Estamos cada vez más preocupados porque estos cárteles ya no solo poseen armas convencionales, sino que ahora emplean tecnología avanzada con drones desde territorio venezolano”, subrayó.

El secretario de Estado remarcó que este nuevo enfoque será sostenido y contundente:

“Volverá a ocurrir. Tal vez esté ocurriendo ahora mismo, no lo sé. Pero el punto es que el presidente de Estados Unidos va a librar una guerra contra las organizaciones narcoterroristas”.

Con estas declaraciones, la administración Trump envió un claro mensaje de continuidad en su ofensiva militar contra los cárteles y organizaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela y en todo el hemisferio.

Deja tu comentario

