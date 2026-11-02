Vicecanciller cubano admite ante CBS que el Gobierno tiene "mucha responsabilidad" en la crisis de Cuba

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, admitió durante una entrevista con el programa 60 Minutes, de CBS News, que las autoridades de La Habana tienen una responsabilidad importante en la crisis económica y social del país. Aunque insistió en señalar al embargo estadounidense como uno de los principales factores del deterioro, reconoció que algunas decisiones gubernamentales pudieron haber sido mejores. El reportaje también mostró las dificultades de los hospitales cubanos, donde médicos denuncian falta de recursos, apagones y salarios insuficientes.

Fernández de Cossío admite errores del régimen cubano, pero rechaza reformas políticas. "Nuestro gobierno tiene muchas responsabilidades porque hay decisiones que podrían haber sido mejores... creo que es en EE.UU. donde debería haber reformas políticas" @60Minutes pic.twitter.com/Kb97NUAdZb

El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío protagonizó uno de los momentos más destacados de un reportaje de la cadena estadounidense CBS News sobre la crisis que atraviesa Cuba, al reconocer que el Gobierno de La Habana tiene una responsabilidad considerable en las dificultades económicas y sociales de la población.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el periodista Matt Gutman para el programa 60 Minutes, emitido el domingo 1 de noviembre de 2026.

El reportaje abordó el deterioro de los servicios de salud, la escasez de alimentos, los prolongados apagones y las consecuencias de las restricciones estadounidenses sobre la economía cubana.

Durante el intercambio, Fernández de Cossío defendió inicialmente la posición oficial del Gobierno, que atribuye una parte importante de la crisis al embargo de Estados Unidos.

Sin embargo, ante las preguntas del periodista sobre las decisiones internas, terminó reconociendo que las autoridades cubanas pudieron haber actuado de otra manera.

“Nuestro Gobierno tiene mucha responsabilidad”: la declaración del vicecanciller ante CBS

Uno de los momentos centrales de la entrevista ocurrió cuando Matt Gutman preguntó directamente al funcionario qué responsabilidad tenía el Gobierno cubano en el deterioro de las centrales eléctricas, los bajos salarios y la infraestructura nacional.

Fernández de Cossío respondió inicialmente con una comparación entre Cuba y Estados Unidos, mencionando problemas como el costo de vida, la delincuencia y el consumo de drogas en territorio estadounidense.

El periodista insistió en obtener una respuesta sobre las responsabilidades específicas de las autoridades de La Habana.

Fue entonces cuando el vicecanciller reconoció que algunas decisiones gubernamentales pudieron haber sido mejores.

“La posición única de Cuba es que, además de cualquier responsabilidad que tenga el Gobierno, hay un factor externo muy poderoso que influye en la realidad de la población”, afirmó.

Posteriormente añadió una declaración especialmente relevante:

“Nuestro Gobierno tiene mucha responsabilidad porque podría haber habido decisiones que podrían haber sido mejores”.

La afirmación representa un reconocimiento explícito de responsabilidad gubernamental, aunque el funcionario no identificó las decisiones concretas que considera equivocadas ni anunció medidas para corregirlas.

El Gobierno cubano insiste en responsabilizar a Estados Unidos por la crisis económica

A pesar de admitir errores internos, Fernández de Cossío mantuvo la posición oficial de La Habana sobre el impacto de las sanciones estadounidenses.

El vicecanciller sostuvo que el embargo constituye un factor externo determinante en las dificultades económicas del país.

Durante la entrevista, Gutman también le preguntó cómo imaginaba una salida al prolongado enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos.

“Con un cambio de actitud de Estados Unidos”, respondió el funcionario.

La declaración refleja que el Gobierno cubano continúa considerando que una modificación de la política estadounidense es necesaria para mejorar las relaciones bilaterales.

Sin embargo, el reconocimiento de responsabilidad interna introduce un elemento adicional en el debate sobre las causas de la crisis.

CBS muestra hospitales cubanos afectados por apagones, escasez de medicamentos y falta de personal

El reportaje de 60 Minutes no se limitó a las declaraciones del vicecanciller.

El equipo periodístico visitó el Hospital Pediátrico William Soler, en La Habana, donde documentó las dificultades que enfrentan los profesionales de la salud para atender a sus pacientes.

La investigación mostró problemas relacionados con la disponibilidad de medicamentos, equipos médicos, alimentación y electricidad.

Uno de los testimonios más destacados fue el del doctor Alejandro Chong, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos.

El médico explicó que los cortes eléctricos representan un riesgo especialmente grave para los pacientes conectados a ventiladores mecánicos o sometidos a procedimientos quirúrgicos.

“Esos pocos segundos pueden parecer insignificantes para alguien ajeno al campo médico, pero son segundos preciosos cuando se trata de un paciente bajo anestesia general o conectado a un ventilador”, declaró.

El especialista se refería al tiempo que transcurre entre una interrupción eléctrica y la entrada en funcionamiento de los generadores de emergencia.

Médicos cubanos denuncian que deben operar con la luz de teléfonos celulares

Uno de los aspectos más preocupantes del reportaje fue la descripción de situaciones en las que los generadores de respaldo tampoco funcionan.

Según los testimonios recogidos por CBS, algunos profesionales han tenido que continuar procedimientos médicos utilizando la iluminación de sus teléfonos celulares.

En determinadas emergencias, también han recurrido a la ventilación manual de pacientes que dependen de equipos eléctricos.

Estas situaciones muestran los riesgos que representa la inestabilidad energética para hospitales que necesitan mantener un suministro continuo de electricidad.

Los equipos de cuidados intensivos, los ventiladores y numerosos dispositivos quirúrgicos dependen de sistemas eléctricos estables para funcionar de manera segura.

Un médico gana más vendiendo alimentos que dirigiendo una unidad de cuidados intensivos

El doctor Alejandro Chong también describió las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores sanitarios.

Según el reportaje, el especialista obtiene mayores ingresos mediante un puesto de venta de alimentos que con su salario como jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos.

El contraste ilustra la pérdida de poder adquisitivo de los salarios estatales frente a determinadas actividades comerciales.

La situación también afecta a otros profesionales del hospital.

Lórien Rodríguez, residente de Cirugía Pediátrica, explicó que necesita trabajar adicionalmente como locutora de radio para sostenerse económicamente.

“Hay menos personal, menos recursos, y eso hace todo mucho más difícil”, declaró.

La escasez de trabajadores y la necesidad de buscar fuentes alternativas de ingresos constituyen desafíos adicionales para el funcionamiento de los servicios médicos.

Una niña llevaba 68 días esperando una pieza médica que normalmente tarda dos días

Durante la visita al Hospital Pediátrico William Soler, el equipo de CBS conoció el caso de una niña que llevaba 68 días esperando una pieza necesaria para un equipo de circulación extracorpórea.

Según el reportaje, el tiempo habitual de espera para ese componente sería de aproximadamente dos días.

La demora reflejaba las dificultades de abastecimiento que enfrentan determinadas áreas hospitalarias.

Estos equipos resultan esenciales en procedimientos médicos complejos, especialmente aquellos relacionados con la circulación sanguínea y la asistencia cardiopulmonar.

El reportaje no establece que todos los hospitales cubanos enfrenten exactamente los mismos tiempos de espera, pero el caso documenta las dificultades descritas por el personal del centro visitado.

Un bebé de dos meses murió tras enfrentar desnutrición grave y complicaciones respiratorias

Uno de los testimonios más delicados del reportaje fue el caso de un bebé de dos meses que había sido abandonado y recibido atención médica en el Hospital Pediátrico William Soler.

Según la información presentada por CBS, el menor pesaba menos de 2,3 kilogramos y padecía desnutrición grave.

El bebé falleció el jueves anterior a la emisión del reportaje debido a complicaciones respiratorias.

El caso mostró las dificultades que pueden enfrentar los equipos médicos cuando deben atender a pacientes extremadamente vulnerables en condiciones de escasez.

No obstante, el reportaje no permite establecer que una carencia hospitalaria específica haya sido la causa directa de su fallecimiento.

La escasez de fórmulas infantiles obliga a los médicos a buscar alternativas

El doctor Chong también explicó que la falta de determinadas fórmulas infantiles especializadas ha obligado al personal sanitario a recurrir a soluciones alternativas.

“Tenemos que arreglarnos con fórmulas hechas de malanga y pollo”, relató.

El testimonio refleja las dificultades para conseguir productos de nutrición clínica utilizados en pacientes pediátricos.

Es importante distinguir estas preparaciones hospitalarias improvisadas de las fórmulas infantiles comerciales, que deben cumplir requisitos nutricionales específicos.

La ausencia de productos especializados puede complicar el tratamiento de niños con necesidades médicas particulares.

Un cartón de huevos puede costar más que un salario mensual en Cuba, según CBS

La investigación también examinó las dificultades económicas de la población fuera de los hospitales.

El reportaje señaló que el precio de un cartón de huevos puede superar el salario mensual de numerosos trabajadores cubanos.

Asimismo, documentó la venta informal de medicamentos en mercados callejeros de La Habana, en un contexto de escasez en las farmacias.

Estas situaciones reflejan la diferencia entre los ingresos de parte de la población y el costo de bienes esenciales.

Los precios y salarios pueden variar según la ocupación, el territorio y el mercado utilizado, por lo que las comparaciones deben interpretarse dentro del contexto descrito por CBS.

La falta de petróleo agrava la crisis eléctrica de Cuba

Otro de los factores abordados por 60 Minutes fue la reducción del suministro de combustible.

Según funcionarios cubanos citados en el reportaje, desde principios de enero de 2026 solamente había llegado a la isla un buque cisterna con petróleo.

La escasez de combustible ha limitado la capacidad de generación eléctrica y el funcionamiento de equipos de respaldo.

El reportaje también relacionó el agravamiento de la crisis energética con la pérdida de suministros procedentes de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Sin embargo, el deterioro de la infraestructura eléctrica cubana ya se manifestaba antes de estos acontecimientos, con frecuentes averías y apagones durante 2024 y 2025.

Marco Rubio rechaza las acusaciones del Gobierno cubano y señala problemas de corrupción

CBS también solicitó una entrevista al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien declinó participar.

No obstante, un portavoz del Departamento de Estado ofreció una declaración en respuesta a los señalamientos del Gobierno cubano.

“El fracasado régimen cubano sigue culpando a Estados Unidos y a todos los demás de su propia incompetencia y corrupción”, expresó el portavoz.

Washington también acusó a las autoridades cubanas de mantener recursos financieros en cuentas en el extranjero mientras el país enfrenta problemas de electricidad, infraestructura y abastecimiento.

Estas afirmaciones representan la posición del Gobierno estadounidense y forman parte de la controversia sobre las responsabilidades económicas y políticas de la crisis cubana.

Fernández de Cossío rechaza reformas políticas y pide cambios en Estados Unidos

Durante la entrevista, Matt Gutman también preguntó al vicecanciller por qué Cuba no consideraba realizar reformas políticas.

Fernández de Cossío respondió que, a su juicio, Estados Unidos necesita transformaciones políticas más urgentes.

“Creo que, más que en Cuba, es en Estados Unidos donde debería haber una reforma política”, afirmó.

El funcionario añadió que Cuba no representa una amenaza para Washington ni para otros países.

Sus declaraciones muestran que, pese al reconocimiento de errores económicos y administrativos, el Gobierno cubano no planteó durante esa entrevista una apertura política como respuesta a la crisis.

Un reconocimiento de responsabilidad en medio del deterioro de los servicios básicos

La entrevista de Carlos Fernández de Cossío deja una declaración significativa sobre el papel del Gobierno cubano en la crisis nacional.

El vicecanciller reconoció que determinadas decisiones pudieron haber sido mejores, aunque mantuvo su argumento de que las sanciones estadounidenses constituyen un factor determinante.

Por su parte, el reportaje de CBS mostró las consecuencias concretas de la escasez en los hospitales, los salarios y la vida cotidiana de los cubanos.

El reconocimiento de Fernández de Cossío no estuvo acompañado de anuncios de reformas ni de un plan específico para corregir los problemas señalados, pero introduce una admisión pública de responsabilidad gubernamental en una crisis que las autoridades cubanas atribuyen principalmente a factores externos.