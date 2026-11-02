🚨🇺🇸 ¡ALERTA PARA LOS REPUBLICANOS! NUEVA ENCUESTA DEL NEW YORK TIMES MUESTRA VENTAJAS DEMÓCRATAS EN SIETE ESTADOS CLAVE

A solo un día de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, una nueva serie de encuestas de The New York Times y el Siena Research Institute muestra a los candidatos demócratas por delante de sus rivales republicanos en siete estados decisivos para el control del Senado estadounidense. Los resultados incluyen diferencias importantes en Michigan y Texas, además de contiendas más ajustadas en Iowa y Alaska. Sin embargo, los investigadores advierten que varias de las ventajas se encuentran dentro de los márgenes de error y que el resultado electoral continúa abierto.

El Partido Republicano enfrenta señales de preocupación en la recta final de las elecciones legislativas de Estados Unidos, después de la publicación de una serie de encuestas que muestran avances de los candidatos demócratas en siete estados competitivos.

Los estudios, realizados por The New York Times y el Siena Research Institute y publicados el domingo 1 de noviembre, examinaron la intención de voto en Michigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas, Alaska e Iowa.

En todos ellos, los aspirantes demócratas aparecen por delante de sus adversarios republicanos, aunque con diferencias que varían considerablemente entre estados.

Los resultados adquieren especial relevancia porque el Senado se encuentra actualmente bajo control republicano, con una distribución de 53 escaños frente a 47 del bloque demócrata.

La nueva información estadística plantea distintos escenarios para la composición de la Cámara Alta, pero no permite establecer de antemano el resultado de las elecciones. Siena Research Institute+1

Los siete estados donde los demócratas aparecen por delante, según NYT/Siena

Michigan: Abdul El-Sayed supera por 11 puntos a Mike Rogers

Michigan presenta la mayor diferencia entre los siete estados examinados.

El candidato demócrata Abdul El-Sayed registra un 53% de intención de voto, frente al 42% del republicano Mike Rogers.

La distancia de 11 puntos constituye una de las señales más destacadas del estudio.

La encuesta se realizó antes de que se conocieran nuevos acontecimientos políticos relacionados con las posiciones de dirigentes demócratas del estado, por lo que no necesariamente incorpora sus posibles efectos.

Texas: James Talarico registra un 50% frente al 43% de Ken Paxton

Texas es otro de los estados que concentra la atención nacional.

Según NYT/Siena, el demócrata James Talarico alcanza el 50% de intención de voto, mientras el republicano Ken Paxton obtiene el 43%.

La diferencia de siete puntos representa un resultado relevante en un estado que ha elegido tradicionalmente candidatos republicanos para el Senado durante las últimas décadas.

Sin embargo, el sondeo constituye una fotografía del electorado consultado y no una confirmación de que el escaño vaya a cambiar de partido.

Maine: Susan Collins aparece seis puntos por debajo de Troy Jackson

En Maine, la senadora republicana Susan Collins registra un 45% de intención de voto frente al 51% del demócrata Troy Jackson.

La diferencia es de seis puntos porcentuales.

Collins busca mantener su escaño en una contienda donde las preferencias de votantes independientes pueden desempeñar un papel importante.

El margen de error reportado por Siena para Maine es de aproximadamente 4,7 puntos, una limitación que debe considerarse al interpretar las diferencias entre candidatos.

Ohio: Sherrod Brown aventaja a Jon Husted en la encuesta

En Ohio, el exsenador demócrata Sherrod Brown obtiene un 49% frente al 44% del republicano Jon Husted.

La diferencia es de cinco puntos porcentuales.

La contienda ha adquirido especial relevancia por las visitas recientes del presidente Donald Trump al estado y su respaldo público a Husted.

Ohio también celebra una elección para gobernador entre el republicano Vivek Ramaswamy y la demócrata Amy Acton.

En esa segunda contienda, la misma encuesta sitúa a Acton con el 49% frente al 43% de Ramaswamy. Siena Research Institute

Kansas, Alaska e Iowa completan el panorama electoral

En Kansas, el demócrata Adam Hamilton obtiene un 49%, frente al 44% del senador republicano Roger Marshall. El candidato libertario David Graham registra un 4%.

En Alaska, Mary Peltola aparece con el 48%, mientras el senador republicano Dan Sullivan alcanza el 46%.

Iowa presenta la diferencia más reducida de toda la serie: Josh Turek registra el 48% y Ashley Hinson el 47%.

En estos dos últimos estados, la distancia entre los candidatos es particularmente estrecha en relación con los márgenes de error de las encuestas.

¿Podrían los demócratas recuperar el control del Senado?

El Senado estadounidense está compuesto por 100 escaños y los republicanos mantienen actualmente una mayoría de 53 frente a 47 del bloque demócrata.

Para obtener una mayoría de 51 escaños, los demócratas necesitarían una ganancia neta de cuatro, suponiendo que no cambien las demás condiciones de representación.

Los resultados de NYT/Siena muestran por qué las siete contiendas examinadas reciben tanta atención, pero no equivalen a resultados electorales.

Don Levy, director ejecutivo del Siena Research Institute, señaló que una mayoría demócrata es una posibilidad contemplada por los estudios, aunque también reconoció que cualquiera de los dos partidos podría terminar controlando el Senado. Siena Research Institute

El margen de error obliga a interpretar los resultados con cautela

Las encuestas se realizaron entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, con muestras de votantes probables en cada estado.

Los márgenes de error reportados oscilan entre aproximadamente 3,4 puntos en Texas y cinco puntos en Alaska.

En particular, las diferencias registradas en Iowa y Alaska son demasiado estrechas para establecer una separación estadística concluyente.

Además, las encuestas pueden verse afectadas por factores como la participación efectiva, la composición de la muestra y los cambios de opinión durante los últimos días de campaña.

Trump y los republicanos afrontan la última jornada de campaña

Los resultados se conocen mientras Donald Trump continúa participando en actividades políticas de apoyo a candidatos republicanos.

El mandatario ha destacado las políticas económicas y de seguridad de su administración, mientras los demócratas han centrado parte de sus mensajes en el costo de vida y otras preocupaciones de los votantes.

La composición del Senado tendrá consecuencias para la agenda legislativa, las confirmaciones de altos funcionarios y la relación entre la Casa Blanca y el Congreso.

La conclusión principal de las encuestas es que los demócratas registran ventajas en los siete estados analizados, pero el control del Senado dependerá de los votos emitidos y contabilizados en las elecciones del 3 de noviembre.