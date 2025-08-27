ALERTA en Cuba: Dos presos de alta peligrosidad se fugan de cárcel en Ciego de Ávila

El pasado 24 de agosto, dos reclusos considerados de alta peligrosidad escaparon de la prisión provincial de Ciego de Ávila, conocida como “Canaleta”.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Dos reclusos considerados de alta peligrosidad se fugaron el 24 de agosto de la prisión provincial de Ciego de Ávila, conocida como "Canaleta".
El pasado 24 de agosto, dos reclusos considerados de alta peligrosidad escaparon de la prisión provincial de Ciego de Ávila, conocida como “Canaleta”.
El hecho ha generado gran alarma entre la población y expuesto nuevamente las debilidades del sistema penitenciario cubano.
Las autoridades confirmaron que los evadidos son Ángel Luis Torres Santana, de 54 años, y Idalberto Pérez Olivera, alias “Basurita”, de 27 años.
Ángel Luis Torres Santana
Carné de identidad: 71020826722
Condena: 28 años por asesinato, amenazas, desacato y evasión de preso
Ingreso: 5 de diciembre de 2005
Fecha prevista de salida: 14 de febrero de 2037
Antecedentes: multirreincidente, sin domicilio legal y vinculado a zonas de La Habana Vieja
Perfil: historial de violencia y fugas, considerado una amenaza directa para la seguridad pública
Idalberto Pérez Olivera (alias “Basurita”)
Carné de identidad: 88101422189
Condena: 16 años y 6 meses por asesinato, robo con fuerza, lesiones y tenencia ilegal de armas de fuego
Ingreso: 27 de enero de 2017
Fecha prevista de salida: 19 de julio de 2035
Residencia: Batey Grúa Nueva, municipio Primero de Enero
Perfil: joven con historial violento, clasificado como de alto riesgo para la sociedad
Las autoridades han emitido una alerta oficial y solicitado la colaboración ciudadana para lograr la pronta captura de ambos.
Tras la fuga, comenzaron a circular en redes sociales hojas informativas con las fotos y antecedentes de los reclusos. El portal La Tijera fue el primero en difundir los datos, que luego se multiplicaron en perfiles independientes.
De acuerdo con reportes ciudadanos, Ángel Luis Torres Santana habría sido visto en Campechuela, provincia de Granma, horas después de escapar. Testigos aseguran que entró a un paladar del municipio, donde pidió comida con actitud nerviosa, simulando ser tartamudo.
El propietario del local, sorprendido por la conducta sospechosa del hombre —que vestía sin camisa y no era conocido en la zona—, lo expulsó. Más tarde, al revisar las cámaras de seguridad y comparar con las imágenes difundidas en redes, identificó que podría tratarse del prófugo.
Según la denuncia, se avisó de inmediato a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), pero la respuesta inicial fue de indiferencia. Solo tras insistencia, los agentes respondieron que “llamarían al jefe”. Hasta el momento, no se han presentado en el lugar para verificar los videos.
La fuga de estos dos reos, ambos con condenas por asesinato y delitos violentos, ha generado temor entre la población y críticas sobre la eficacia del sistema penitenciario cubano. La falta de reacción rápida de las autoridades frente a pistas concretas incrementa las dudas sobre la capacidad del régimen para garantizar la seguridad ciudadana.
Por ahora, Torres Santana y Pérez Olivera continúan prófugos, y la población permanece en estado de alerta ante el riesgo que representan para la sociedad.
Suscribite a nuestro Newsletter