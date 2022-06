Unión Eléctrica de Cuba pronostica más apagones y los cubanos estallan en redes sociales

La nota también reflejó que la disponibilidad del Servicio Eléctrico Nacional (SEN) a las 7:00 a.m. fue de 1,945 MW y la demanda de 1,890 MW, y se estima que a partir 8:00 a.m. el servicio eléctrico haya comenzado a presentar afectaciones debido al déficit de capacidad de generación.

Por último, la entidad pronosticó para el horario pico una disponibilidad de 2,484 MW y una demanda máxima de 2,550 MW, para un déficit de 66 MW, “por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 140 MW al pico”.

Inmediatamente, varios usuarios desde la isla expusieron su descontento en la caja de comentarios de la publicación.

“Vamos bien, pero bueno sigan con sus construcciones de hoteles y eso, si al final el pueblo no le a nadie, seguimos pasando trabajo calor y matando mosquitos. Pero bueno vamos por más, y muy importante somos continuidad”, indicó un perfil Facebook, bajo el nombre de Amanda Loriga, de manera irónica.

“No hay déficit de electricidad, lo que realmente no hay es vergüenza... En casa somos solo 3 adultos mayores de 65 años, hacia aproximadamente 10 días q no entraba el agua a mi casa, llega en la madrugada y me levanto a lavar pensando q habría electricidad y agua porque ayer el apagón fue de 6 de la mañana a 12 del día... Lleno la lavadora e inmediatamente se va el agua empiezo a cargar de un tanque y cuando tengo la lavadora llena para iniciar el lavado se va la corriente... No tengo ni agua, electricidad y arriba bien arriba lo q no tienen es vergüenza”, agregó otro internauta.

Carlos Martínez | americateve.com

