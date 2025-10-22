americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Camagüey

Un menor de edad herido de bala en Camagüey por un policía: el MININT asegura que fue un accidente

Un menor de edad resultó herido de bala en Camagüey por un agente de la Policía Nacional Revolucionaria. El MININT asegura que fue un disparo accidental, pero la versión ciudadana denuncia abuso policial y exige justicia

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Polica Cuba

Un adolescente resultó herido de bala en Camagüey por un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en un incidente que el Ministerio del Interior (MININT) calificó oficialmente como un “accidente” ocurrido durante un intento de detención.

La versión oficial del MININT

Según la nota informativa publicada por el MININT, el hecho ocurrió cuando un oficial intentó detener al menor, quien presuntamente portaba un arma blanca y se resistió al arresto.

Durante el forcejeo, el policía realizó un disparo accidental con su arma reglamentaria, hiriéndose a sí mismo y al adolescente.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial Infantil Eduardo Agramonte Piña, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece consciente y fuera de peligro, según el comunicado oficial.

Screenshot 2025-10-22 at 4.20.51PM

El oficial también recibió atención médica, y las autoridades afirman que se ha brindado apoyo a la familia del joven, al tiempo que se realiza una investigación para el “total esclarecimiento” de los hechos.

El MININT describió al menor como un adolescente con “pésima conducta social”, bajo seguimiento del Consejo de Atención a Menores de Camagüey, y con antecedentes de comportamientos considerados delictivos.

Testimonios ciudadanos y denuncias en redes sociales

Antes de la versión oficial, varios reportes ciudadanos —difundidos por el periodista independiente José Luis Tan Estrada— informaron que el herido sería un niño de 13 años, baleado en la cadera o el fémur y hospitalizado bajo fuerte vigilancia policial.

El hospital y las calles aledañas están custodiadas por agentes del Partido y la Seguridad del Estado”, señaló Tan Estrada, generando preocupación por la falta de transparencia en torno al caso.

La presencia masiva de fuerzas de seguridad en el hospital y la ausencia de información oficial durante varias horas alimentaron un clima de alarma y sospecha entre los ciudadanos.

Reacciones: indignación y temor ante otro caso de violencia policial

Las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación, incredulidad y condena.

Un niño de 13 años puede ser reducido sin necesidad de balas”, escribió una usuaria, reflejando el sentir general.

Otros internautas denunciaron el carácter represivo del aparato policial cubano y cuestionaron que incluso los menores sean víctimas de la violencia institucional.

Esto no es seguridad, es brutalidad”, publicaron varios usuarios, mientras otros preguntaban si el cerco policial en el hospital buscaba proteger al menor o silenciar a su familia.

Aunque la versión oficial sostiene que se trató de un disparo accidental, muchos ciudadanos piden una investigación independiente y transparente, alegando que hechos similares suelen quedar impunes en Cuba.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Notas relacionadas
embajada de estados unidos en cuba alerta a sobre aumento de robos y violencia

Embajada de Estados Unidos en Cuba ALERTA a sobre aumento de robos y violencia

formacion inminente de la tormenta tropical melisa en el caribe: oriente de cuba bajo amenaza
ALERTA

Formación inminente de la tormenta tropical Melisa en el Caribe: Oriente de Cuba bajo amenaza

la aduana de cuba prohibe la entrada de ventiladores recargables: una cubana se enfrenta al abuso y logra recuperarlos

La Aduana de Cuba prohíbe la entrada de ventiladores recargables: una cubana se enfrenta al abuso y logra recuperarlos

El reguetonero cubano Yomil posa junto a una imagen enmarcada de la fallecida cantante Celia Cruz tras asistir a una misa conmemorativa por el centenario de su nacimiento en la iglesia Virgen del Cobre o Nuestra Señora de la Caridad en La Habana, el martes 21 de octubre de 2025. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Misa en Cuba recuerda centenario de Celia Cruz en medio de silencio oficial y acusaciones de censura

Destacados del día

De militante comunista en CUBA a residente en Florida: el pasado represivo de un exlíder de la UJC sale a la luz

De militante comunista en CUBA a residente en Florida: el pasado represivo de un exlíder de la UJC sale a la luz

Un menor de edad herido de bala en Camagüey por un policía: el MININT asegura que fue un accidente

Un menor de edad herido de bala en Camagüey por un policía: el MININT asegura que fue un accidente

La tormenta tropical Melissa podría convertirse en un huracán de gran intensidad al sur de Cuba

La tormenta tropical Melissa podría convertirse en un huracán de gran intensidad al sur de Cuba

Detienen en Cuba a Zhi Dong Zhang, capo internacional del fentanilo buscado por la DEA

Detienen en Cuba a Zhi Dong Zhang, capo internacional del fentanilo buscado por la DEA

ICE arresta en Florida a un cubano y la secretaria del DHS lo muestra como ejemplo de lo peor de lo peor

ICE arresta en Florida a un cubano y la secretaria del DHS lo muestra como ejemplo de "lo peor de lo peor"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter