Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

La Habana / Washington — En medio de crecientes presiones de Estados Unidos por un cambio político en Cuba , surgen nuevas señales dentro del poder que apuntan a un posible relevo en la presidencia, con figuras vinculadas directamente a la familia Castro ganando protagonismo.

El actual gobernante, Miguel Díaz-Canel , enfrenta dudas crecientes sobre su continuidad, en un contexto marcado por crisis económica, apagones y descontento social. Aunque su mandato se extiende formalmente por dos años más, expertos consideran que su salida anticipada no puede descartarse.

Analistas señalan a dos posibles figuras dentro del círculo del poder:

ARCHIVO – El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera cubana mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en la Plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo)

El poder real sigue en manos militares

Expertos coinciden en que, independientemente del rostro visible del poder, la estructura real permanece intacta:

El control sigue en manos de las Fuerzas Armadas

Raúl Castro continúa siendo la figura clave

El Partido Comunista actúa como fachada política

“El poder real reside en los militares”, señalan analistas citados en el análisis.

Presión de EE.UU. y posibles cambios

El escenario se produce mientras la administración de Donald Trump incrementa la presión sobre el régimen, promoviendo un cambio de liderazgo en la isla.

En paralelo, han surgido reportes sobre contactos indirectos entre figuras del entorno Castro y autoridades estadounidenses, lo que alimenta especulaciones sobre posibles negociaciones futuras.

Crisis interna acelera el debate

La discusión sobre una posible transición se intensifica en medio de:

Apagones generalizados

Escasez de combustible

Deterioro económico

Expertos advierten que las condiciones actuales se acercan a una crisis humanitaria.

Régimen niega cambios

Pese a las especulaciones, el gobierno cubano ha sido tajante:

El sistema político “no está en negociación”

La salida de Díaz-Canel no está sobre la mesa

Sin embargo, el aumento de tensiones internas y externas mantiene abierto el debate sobre el futuro político de la isla.