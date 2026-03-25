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Díaz-Canel

Un Castro emerge como posible sucesor de Díaz-Canel en medio de presión de EE.UU.

Surgen posibles sucesores con apellido Castro ante crisis en Cuba y presión de EE.UU. por un cambio político

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Castro Cuba

La Habana / Washington — En medio de crecientes presiones de Estados Unidos por un cambio político en Cuba, surgen nuevas señales dentro del poder que apuntan a un posible relevo en la presidencia, con figuras vinculadas directamente a la familia Castro ganando protagonismo.

El actual gobernante, Miguel Díaz-Canel, enfrenta dudas crecientes sobre su continuidad, en un contexto marcado por crisis económica, apagones y descontento social. Aunque su mandato se extiende formalmente por dos años más, expertos consideran que su salida anticipada no puede descartarse.

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ARCHIVO – El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera cubana mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en la Plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo)
ARCHIVO – El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera cubana mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en la Plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo)

Dos nombres con peso dentro del sistema

Analistas señalan a dos posibles figuras dentro del círculo del poder:

Oscar Pérez-Oliva Fraga

  • Viceprimer ministro
  • Perfil tecnócrata
  • Ascenso rápido dentro del aparato estatal

Raúl Guillermo Rodríguez Castro (“El Cangrejo”)

  • Nieto de Raúl Castro
  • Figura cercana al núcleo militar
  • Vínculo directo con estructuras de seguridad

Ambos representan distintas variantes de continuidad dentro del sistema político cubano.

El poder real sigue en manos militares

Expertos coinciden en que, independientemente del rostro visible del poder, la estructura real permanece intacta:

El control sigue en manos de las Fuerzas Armadas

Raúl Castro continúa siendo la figura clave

El Partido Comunista actúa como fachada política

“El poder real reside en los militares”, señalan analistas citados en el análisis.

Presión de EE.UU. y posibles cambios

El escenario se produce mientras la administración de Donald Trump incrementa la presión sobre el régimen, promoviendo un cambio de liderazgo en la isla.

En paralelo, han surgido reportes sobre contactos indirectos entre figuras del entorno Castro y autoridades estadounidenses, lo que alimenta especulaciones sobre posibles negociaciones futuras.

Crisis interna acelera el debate

La discusión sobre una posible transición se intensifica en medio de:

  • Apagones generalizados
  • Escasez de combustible
  • Deterioro económico

Expertos advierten que las condiciones actuales se acercan a una crisis humanitaria.

Régimen niega cambios

Pese a las especulaciones, el gobierno cubano ha sido tajante:

El sistema político “no está en negociación”

La salida de Díaz-Canel no está sobre la mesa

Sin embargo, el aumento de tensiones internas y externas mantiene abierto el debate sobre el futuro político de la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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