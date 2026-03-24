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Ilhan Omar

Hija de Ilhan Omar en hotel de lujo en Cuba durante apagón total desata polémica

Isra Hirsi, hija de Ilhan Omar, en hotel de lujo en Cuba durante apagón total, genera críticas por contraste con crisis

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Ilhan Omar

La Habana / Washington — La presencia de Isra Hirsi, hija de la congresista estadounidense Ilhan Omar, en Cuba ha generado una intensa polémica tras conocerse que se alojó en un hotel de lujo mientras la isla enfrentaba un apagón total generalizado.

Hirsi formó parte de una delegación de activistas internacionales que viajaron a La Habana para protestar contra las sanciones impuestas por Estados Unidos, en medio de una crisis energética sin precedentes en el país.

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Lujo en medio de la crisis

Durante el mismo fin de semana en que la Unión Eléctrica reportó un colapso total del sistema eléctrico, la joven activista se encontraba hospedada en instalaciones de alto nivel como el Gran Hotel Bristol Meliá Collection, con acceso a electricidad y servicios básicos.

El contraste entre estas condiciones y la realidad de millones de cubanos sin luz provocó fuertes reacciones en redes sociales.

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El foco en Isra Hirsi

La polémica ha girado especialmente en torno a Hirsi debido a su perfil público y su vínculo directo con la política estadounidense.

Críticos señalan una aparente contradicción entre:

  • Su activismo político
  • Su presencia en instalaciones de lujo
  • La situación de crisis que vive la población cubana

Activismo y narrativa política

El grupo, vinculado a organizaciones como CodePink, viajó a Cuba con el objetivo de denunciar las sanciones económicas de Washington y expresar solidaridad con la isla.

Según los organizadores, también se entregó ayuda humanitaria durante la visita.

Redes sociales estallan

Videos y publicaciones desde la isla mostraron a los activistas en entornos privilegiados mientras el país atravesaba apagones generalizados.

Esto alimentó críticas sobre una supuesta desconexión entre el mensaje político y la realidad cotidiana en Cuba.

Contexto de crisis profunda

El episodio ocurre en un momento crítico para la isla, marcado por:

  • Apagones prolongados
  • Escasez de combustible
  • Falta de productos básicos

Analistas advierten que este tipo de situaciones amplifica el debate internacional sobre la crisis cubana.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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