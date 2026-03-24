Hija de Ilhan Omar en hotel de lujo en Cuba durante apagón total desata polémica

La Habana / Washington — La presencia de Isra Hirsi , hija de la congresista estadounidense Ilhan Omar , en Cuba ha generado una intensa polémica tras conocerse que se alojó en un hotel de lujo mientras la isla enfrentaba un apagón total generalizado .

Hirsi formó parte de una delegación de activistas internacionales que viajaron a La Habana para protestar contra las sanciones impuestas por Estados Unidos, en medio de una crisis energética sin precedentes en el país.

Durante el mismo fin de semana en que la Unión Eléctrica reportó un colapso total del sistema eléctrico, la joven activista se encontraba hospedada en instalaciones de alto nivel como el Gran Hotel Bristol Meliá Collection , con acceso a electricidad y servicios básicos.

El contraste entre estas condiciones y la realidad de millones de cubanos sin luz provocó fuertes reacciones en redes sociales.

La polémica ha girado especialmente en torno a Hirsi debido a su perfil público y su vínculo directo con la política estadounidense.

| INDIGNANTE: Salen mas videos donde se ve toda la ciudad de la Habana completamente a OSCURAS por falta de electricidad, MENOS el hotel donde se hospedan los Comunistas extranjeros que fueron a apoyar al régimen. ¿Así dicen luchar para el pueblo? pic.twitter.com/CwR6MzxHz8

Su activismo político

Su presencia en instalaciones de lujo

La situación de crisis que vive la población cubana

Activismo y narrativa política

El grupo, vinculado a organizaciones como CodePink, viajó a Cuba con el objetivo de denunciar las sanciones económicas de Washington y expresar solidaridad con la isla.

Según los organizadores, también se entregó ayuda humanitaria durante la visita.

Redes sociales estallan

Videos y publicaciones desde la isla mostraron a los activistas en entornos privilegiados mientras el país atravesaba apagones generalizados.

Esto alimentó críticas sobre una supuesta desconexión entre el mensaje político y la realidad cotidiana en Cuba.

Contexto de crisis profunda

El episodio ocurre en un momento crítico para la isla, marcado por:

Apagones prolongados

Escasez de combustible

Falta de productos básicos

Analistas advierten que este tipo de situaciones amplifica el debate internacional sobre la crisis cubana.