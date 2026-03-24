Captan a presunto ladrón escalando en una casa de Cárdenas, Matanzas y desatan alarma por inseguridad en Cuba

Cárdenas, Matanzas — Un presunto intento de robo en plena madrugada quedó captado en video en la ciudad de Cárdenas, generando indignación en redes sociales y reavivando el debate sobre el aumento de la inseguridad en Cuba.
Las imágenes, difundidas por el usuario de Facebook Jorge Luis Rivero González, muestran a un individuo escalando una vivienda privada en la intersección de Mercedes y 9na durante la madrugada del 18 de marzo.
Embed - Ayúdenme hacer famoso a este... - Jorge Luis Rivero Gonsalez
Intento de intrusión en vivienda habitada
Según el denunciante, el sujeto habría intentado penetrar en el inmueble donde se encontraba una mujer embarazada durmiendo sola, lo que incrementó la alarma entre vecinos y usuarios en redes.
El individuo no logró consumar el robo, pero quedó claramente registrado en video.
Las imágenes han sido ampliamente compartidas, permitiendo identificar el rostro del sospechoso.
El denunciante pidió ayuda para:
- Identificar al individuo
- Llevar el caso ante las autoridades
- Alertar a la comunidad
“Espero que llegue a las autoridades pertinentes”, expresó.
Crece la preocupación por la inseguridad
El caso ha reactivado las denuncias ciudadanas sobre:
- Robos en viviendas
- Intentos de asalto
- Falta de respuesta efectiva
Residentes aseguran que este tipo de incidentes se ha vuelto más frecuente en varias zonas del país.
Sin respuesta oficial
Hasta el momento, no se ha informado sobre la identificación o captura del sospechoso.
Mientras tanto, vecinos de la zona han reforzado la vigilancia y advierten sobre la necesidad de extremar precauciones.
Un síntoma de una crisis mayor
El incidente se suma a una creciente percepción de inseguridad en medio de la crisis económica que atraviesa la isla, donde el deterioro social y la escasez han incrementado los delitos.