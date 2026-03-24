Trump evalúa acción militar contra Cuba mientras aumentan tensiones y presión de EE.UU.

Washington / La Habana — La administración del presidente Donald Trump estaría considerando opciones de acción militar contra Cuba , en un contexto de creciente presión política, económica y geopolítica sobre la isla, según reportes recientes de medios estadounidenses.

De acuerdo con información publicada por The Atlantic, dentro del entorno de la Casa Blanca se contempla un escenario en el que las negociaciones con La Habana podrían escalar rápidamente hacia medidas más contundentes, incluyendo una posible intervención.

Funcionarios citados en el reporte señalan que:

| Según informa The Atlantic, Donald Trump va elevando la presión sobre Cuba y las opciones de un ataque militar van en aumento. Desde la Casa Blanca aseguran que el cambio de régimen ya está en marcha pero hay dudas por las negociaciones entre Washington y La Habana… pic.twitter.com/o14umIwgBE

El cambio de régimen “ya está en marcha”

La opción militar no está descartada

“La negociación puede pasar a la acción militar en cualquier momento”, indica el informe.

Contradicciones dentro del aparato militar

Sin embargo, desde el propio estamento militar estadounidense hay señales mixtas.

Altos mandos han asegurado que no existe preparación activa para una invasión de Cuba, y que el enfoque actual está centrado en seguridad regional y control migratorio.

Escalada en medio de crisis energética

La presión de Washington coincide con:

Apagones masivos en Cuba

Falta de combustible

Colapso económico

El endurecimiento de sanciones, incluyendo el bloqueo petrolero, ha profundizado la crisis en la isla.

Cuba responde y se prepara

Desde La Habana, autoridades han advertido que el país está preparado para defenderse ante cualquier agresión, aunque consideran poco probable un ataque directo.

¿Negociación o conflicto?

El escenario actual refleja una estrategia dual:

Negociaciones bajo presión

Preparación para posibles escenarios de escalada

Analistas advierten que la situación podría evolucionar rápidamente dependiendo de decisiones políticas en Washington.

Un momento crítico en el Caribe

Cuba vuelve a situarse en el centro del tablero geopolítico, en un momento donde confluyen intereses estratégicos, crisis interna y tensiones internacionales.

El rumbo de los próximos días podría definir si la situación se mantiene en el plano diplomático… o escala hacia un escenario más confrontativo.