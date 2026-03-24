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Cuba

Trump evalúa acción militar contra Cuba mientras aumentan tensiones y presión de EE.UU.

Trump evalúa acción militar contra Cuba en medio de presión política y crisis energética, según reportes recientes

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump CUBa

Washington / La Habana — La administración del presidente Donald Trump estaría considerando opciones de acción militar contra Cuba, en un contexto de creciente presión política, económica y geopolítica sobre la isla, según reportes recientes de medios estadounidenses.

De acuerdo con información publicada por The Atlantic, dentro del entorno de la Casa Blanca se contempla un escenario en el que las negociaciones con La Habana podrían escalar rápidamente hacia medidas más contundentes, incluyendo una posible intervención.

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Presión máxima sobre Cuba

Funcionarios citados en el reporte señalan que:

El cambio de régimen “ya está en marcha”

La estrategia incluye presión económica y energética

La opción militar no está descartada

“La negociación puede pasar a la acción militar en cualquier momento”, indica el informe.

Contradicciones dentro del aparato militar

Sin embargo, desde el propio estamento militar estadounidense hay señales mixtas.

Altos mandos han asegurado que no existe preparación activa para una invasión de Cuba, y que el enfoque actual está centrado en seguridad regional y control migratorio.

Escalada en medio de crisis energética

La presión de Washington coincide con:

  • Apagones masivos en Cuba
  • Falta de combustible
  • Colapso económico

El endurecimiento de sanciones, incluyendo el bloqueo petrolero, ha profundizado la crisis en la isla.

Cuba responde y se prepara

Desde La Habana, autoridades han advertido que el país está preparado para defenderse ante cualquier agresión, aunque consideran poco probable un ataque directo.

¿Negociación o conflicto?

El escenario actual refleja una estrategia dual:

  • Negociaciones bajo presión
  • Preparación para posibles escenarios de escalada

Analistas advierten que la situación podría evolucionar rápidamente dependiendo de decisiones políticas en Washington.

Un momento crítico en el Caribe

Cuba vuelve a situarse en el centro del tablero geopolítico, en un momento donde confluyen intereses estratégicos, crisis interna y tensiones internacionales.

El rumbo de los próximos días podría definir si la situación se mantiene en el plano diplomático… o escala hacia un escenario más confrontativo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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