CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

En una operación aérea sin precedentes, Fuerzas de Defensa de Israel confirmó que abatió al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, junto a otros cinco altos funcionarios del aparato militar persa.
La ofensiva, ejecutada con inteligencia de precisión y apoyo estratégico de Estados Unidos, marca una de las mayores escaladas militares entre Jerusalén y Teherán en décadas.
Según el comunicado oficial israelí, cientos de cazas bombardearon “centenares de objetivos militares estratégicos” en distintos puntos de Teherán y otras ciudades clave.
Entre los abatidos, según Israel:
Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa iraní
Mohammad Pakpour, comandante de la Guardia Revolucionaria
Ali Shamkhani, asesor cercano del líder supremo
Altos responsables del programa misilístico y estructuras vinculadas a desarrollo armamentístico
Israel sostiene que la operación fue preventiva, tras detectar planes inminentes contra su territorio y aliados regionales.
Escalada directa contra el eje militar iraní
De acuerdo con fuentes israelíes, los ataques impactaron:
Centros de mando militar
Instalaciones estratégicas de misiles
Infraestructura vinculada al desarrollo armamentístico
Puntos de reunión de altos mandos
El portavoz militar israelí aseguró que la operación continuará “contra cualquier actor que amenace la seguridad del Estado de Israel”.
Reacción internacional en alerta
La comunidad internacional monitorea la situación ante el riesgo de:
Represalias iraníes directas
Ataques de milicias aliadas en la región
Impacto en mercados energéticos
Escalada regional de gran magnitud
Teherán aún no ha emitido un balance oficial definitivo sobre las bajas confirmadas por Israel.