CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

En una operación aérea sin precedentes, Fuerzas de Defensa de Israel confirmó que abatió al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica , junto a otros cinco altos funcionarios del aparato militar persa.

La ofensiva, ejecutada con inteligencia de precisión y apoyo estratégico de Estados Unidos, marca una de las mayores escaladas militares entre Jerusalén y Teherán en décadas.

Según el comunicado oficial israelí, cientos de cazas bombardearon “centenares de objetivos militares estratégicos” en distintos puntos de Teherán y otras ciudades clave.

Entre los abatidos, según Israel:

Israel sostiene que la operación fue preventiva , tras detectar planes inminentes contra su territorio y aliados regionales.

Altos responsables del programa misilístico y estructuras vinculadas a desarrollo armamentístico

Ali Shamkhani , asesor cercano del líder supremo

Mohammad Pakpour , comandante de la Guardia Revolucionaria

Aziz Nasirzadeh , ministro de Defensa iraní

De acuerdo con fuentes israelíes, los ataques impactaron:

Centros de mando militar

Instalaciones estratégicas de misiles

Infraestructura vinculada al desarrollo armamentístico

Puntos de reunión de altos mandos

El portavoz militar israelí aseguró que la operación continuará “contra cualquier actor que amenace la seguridad del Estado de Israel”.

Reacción internacional en alerta

La comunidad internacional monitorea la situación ante el riesgo de:

Represalias iraníes directas

Ataques de milicias aliadas en la región

Impacto en mercados energéticos

Escalada regional de gran magnitud

Teherán aún no ha emitido un balance oficial definitivo sobre las bajas confirmadas por Israel.