Irán

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Israel confirmó que abatió al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria en una ofensiva aérea masiva

Por Redacción América Noticias Miami
Iran

Golpe histórico

En una operación aérea sin precedentes, Fuerzas de Defensa de Israel confirmó que abatió al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, junto a otros cinco altos funcionarios del aparato militar persa.

La ofensiva, ejecutada con inteligencia de precisión y apoyo estratégico de Estados Unidos, marca una de las mayores escaladas militares entre Jerusalén y Teherán en décadas.

Según el comunicado oficial israelí, cientos de cazas bombardearon “centenares de objetivos militares estratégicos” en distintos puntos de Teherán y otras ciudades clave.

Iran Militares

Entre los abatidos, según Israel:

  • Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa iraní

  • Mohammad Pakpour, comandante de la Guardia Revolucionaria

  • Ali Shamkhani, asesor cercano del líder supremo

  • Altos responsables del programa misilístico y estructuras vinculadas a desarrollo armamentístico

Israel sostiene que la operación fue preventiva, tras detectar planes inminentes contra su territorio y aliados regionales.

Escalada directa contra el eje militar iraní

De acuerdo con fuentes israelíes, los ataques impactaron:

  • Centros de mando militar

  • Instalaciones estratégicas de misiles

  • Infraestructura vinculada al desarrollo armamentístico

  • Puntos de reunión de altos mandos

El portavoz militar israelí aseguró que la operación continuará “contra cualquier actor que amenace la seguridad del Estado de Israel”.

Reacción internacional en alerta

La comunidad internacional monitorea la situación ante el riesgo de:

  • Represalias iraníes directas

  • Ataques de milicias aliadas en la región

  • Impacto en mercados energéticos

  • Escalada regional de gran magnitud

Teherán aún no ha emitido un balance oficial definitivo sobre las bajas confirmadas por Israel.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

