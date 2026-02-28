americateve

Barcos de Armada mexicana arriban a Cuba con segundo envío de ayuda humanitaria

LA HABANA (AP) — Dos barcos de la Armada de México arribaron el sábado a La Habana, el segundo envío con ayuda humanitaria en menos de un mes realizado por ese país en medio de una fuerte crisis económica y energética en Cuba.

El buque Papaloapan de la Armada de México llega a la bahía de La Habana, Cuba, el jueves 12 de febrero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Los barcos arribaron lentamente entrando al canal de la Bahía de La Habana al amanecer hasta colocarse al final en el antiguo puerto capitalino, constató The Associated Press.

El martes, el gobierno mexicano anunció la salida de sus buques desde Veracruz con unas 1.193 toneladas sobre todo de alimentos.

El buque Papaloapan fue cargado con 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras que el Huasteco transporta 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de otros alimentos, estas últimas constituyen las donaciones entregadas por organizaciones mexicanas.

La vicecanciller Josefina Vidal confirmó en su cuenta en X el arribo del primer buque y mostró una imagen de la entrada del primer barco en la soleada mañana atravesando por frente al fuerte del Morro y La Cabaña.

El 12 de febrero otros dos cargamentos habían llegado a la isla, luego de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum expresara su apoyo a la isla y sus temores de una crisis humanitaria debido al cerco energético impuesto por el mandatario estadounidense Donald Trump a la nación caribeña presionando un cambio de gobierno.

México era una de los principales proveedores de petróleo a la isla junto con Rusia y Venezuela, hasta que Trump atacara a esta última para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro, un cercano aliado de Cuba.

Rápidamente, Trump firmó una orden en que amenazó con imponer aranceles a los países que se atrevieran a entregar crudo a la isla, donde se produjo una semiparalización de la economía y en todos los niveles de la vida cotidiana.

Cuba apenas produce el 40% del combustible que necesita. Según expertos internacionales, Venezuela enviaba a la isla unos 35.000 barriles diarios, mientras que Rusia mandaba 7.500 barriles al día. De enero a septiembre pasado México suministró a Cuba 19.200 barriles diarios.

Las ventas de crudo mexicano a Cuba sumaron el año pasado 496 millones de dólares, frente a los 367 millones de dólares que alcanzaron las ventas en 2023.

