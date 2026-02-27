Cuba muestra pertrechos militares incautados a lancha procedente de EEUU

Armas que, según las autoridades cubanas, fueron recuperadas de una lancha rápida en aguas de Cuba tras un enfrentamiento que dejó cuatro muertos, se exhiben durante una presentación para medios el viernes 27 de febrero de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

Indicaron también, que según confesaron los capturados, había una segunda embarcación involucrada, y reiteraron que, luego del incidente, de inmediato se pusieron en contacto con la Guardia Costera estadounidense al menos en dos ocasiones.

“Evidentemente pudimos evaluar que estábamos ante una acción terrorista, de una lancha procedente de Estados Unidos”, dijo a la AP el primer coronel Ivey Daniel Carballo, de las Tropas de Guardafronteras de Cuba.

En una inusual apertura, el Ministerio del Interior exhibió las armas y el material bélico incautado a la embarcación, la cual ingresó a aguas territoriales cubanas con un comando de 10 hombres a bordo, cuatro de los cuales murieron en el enfrentamiento.

La AP tuvo acceso a funcionarios militares cubanos y pudo ver los artículos exhibidos en la sede del antiguo Instituto Cubano de Radio y Televisión, antes de un programa que los mostró al público por primera vez.

El incidente se produjo en el marco de un incremento de las tensiones entre La Habana y Washington, que ha establecido un cerco energético a la isla para presionar a que cambie de gobierno.

En un amplio salón, los militares mostraron los equipamientos completos de los agresores: fusiles de alto calibre, pistolas, mochilas con ropa, uniformes, botas, cascos y medicamentos, comida especial, un generador eléctrico, una planta satelital de comunicación y al menos 12.000 proyectiles.

Según Carballo, la lancha guardafronteras de unos 9 metros (29 pies) de eslora detectó a la incursora y se acercó a unos 185 metros (202 yardas) para verificarla, pero fue recibida con disparos de alto calibre. En un principio murieron tres de los atacantes, y otro que resultó lesionado falleció posteriormente.

La embarcación se encontraba aproximadamente a 1,6 kilómetros (1 milla) al noreste de Cayo Falcones, frente a la costa norte de la isla. El comandante de los guardafronteras fue herido.

“Nosotros nos sorprendemos también ante la resistencia (de la lancha). No la esperábamos, y menos con esa cantidad de personas y armamentos”, explicó a la AP Victor Eduardo Álvarez Valle, uno de los jefes de Investigación Criminal de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, quien aseguró que no había ni información de inteligencia de la operación, ni un aviso por parte de la Guardia Costera estadounidense.

“La embarcación procede de los Estados Unidos. Los pertrechos militares que hay ahí ellos (los agresores) han ido reconociendo a dónde los adquirieron, cómo los adquirieron, los entrenamientos. Quién los financió”, manifestó Álvarez.

En trabajo pericial, agregó, se detectaron en la lancha guardafronteras 13 impactos de bala, y en la embarcación infractora 21, "es decir que hubo combate”.

Además pudieron establecer que los 10 hombres partieron en dos naves, pero una falló, por lo que trasladaron todos los pertrechos a la que funcionaba y dejaron al pairo a la otra.

Aunque las autoridades informaron desde el primer momento el miércoles que una persona había sido capturada en tierra, Álvarez dijo que no se cuenta con información de que el comando tuviera alguna red de apoyo en la isla.

“Hasta hoy nosotros no podemos decir que existiera lo que comúnmente se llama un comité de recepción” para prestarle colaboración a los agresores una vez que tocaran tierra, explicó Álvarez.

Por su parte, el fiscal jefe de Dirección en la Fiscalía General de la República, Edward Robert Campbell, indicó a la AP que a los seis apresados —todos de origen cubano, lo que implica que para la legislación de la isla son considerados ciudadanos, aunque alguno tenga también nacionalidad estadounidense— podrían imponérseles cargos por el grave delito de terrorismo, el cual contempla 30 años de cárcel, prisión perpetua y hasta la pena de muerte, aunque ésta está en moratoria desde hace más de una década.

