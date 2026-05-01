Trabajadores eléctricos y petroleros de Cuba celebran a colegas en mitin masivo

Soldados y policías descansan tras una marcha que conmemora el Día Internacional del Trabajador en la Plaza Antiimperialista José Martí de La Habana, Cuba, el 1 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

Los empleados de la Unión Eléctrica de Cuba están trabajando las 24 horas del día mientras la red eléctrica de la isla sigue desmoronándose, lo que provoca apagones en todo el país, agravados por la falta de gasolina derivada de un bloqueo energético de Estados Unidos.

“Estamos viviendo tiempos duros”, afirmó Yunier Meriño Reyes, contador de la Unión Eléctrica que se sumó a la marcha del viernes para celebrar a sus colegas. “Estamos llevando una labor muy dura, ardua, constante, día y noche por darle electricidad al pueblo que lo necesita”.

La crisis energética de Cuba se profundizó después de que Estados Unidos atacó a Venezuela a inicios de enero, lo que detuvo envíos críticos de petróleo desde el país sudamericano. Más tarde ese mes, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

Como resultado, la isla pasó más de tres meses sin un solo envío de petróleo hasta que, a finales de marzo, atracó en Cuba un petrolero ruso cargado con 730.000 barriles.

Antes de su llegada, Cuba dependía únicamente del gas natural, de una energía solar limitada y de centrales termoeléctricas en desintegración.

“Fue brutal”, declaró recientemente a los periodistas Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas de Cuba.

Una vez que llegó el petróleo ruso, tuvo que refinarse, un proceso que tomó aproximadamente dos semanas.

“Hemos trabajado 8 horas al día sin parar”, señaló Rafael Martínez, un trabajador de refinería del Sindicato del Petróleo de Cuba.

Recordó su alegría cuando se enteró de que el petrolero ruso había atracado.

“El trabajo de nosotros es salir adelante. No hay más nada”, expresó mientras sus compañeros se congregaban a su alrededor el viernes, tocando cencerros y un gran tambor mientras celebraban su día.

El sindicato petrolero Cuba publicó recientemente un video en el que destaca a sus trabajadores, incluido el conductor José Antonio Báez.

“El trabajo de nosotros genera toda la economía del país. Nosotros movemos la economía del país”, sostuvo.

Pedro Luis López Manzano, ingeniero y director de mantenimiento de la refinería de Cienfuegos, dijo en el video que las cuadrillas tuvieron que dar varios pasos para garantizar la operatividad porque la refinería estuvo cerrada durante cuatro meses.

“Es un reto, pero siempre pensábamos que sí se podía”, manifestó.

Mientras tanto, Gustavo Rodríguez Cordero, ingeniero y director general del Sindicato del Petróleo de Cuba en Villa Clara, criticó el bloqueo energético de Estados Unidos en un video publicado por su empresa.

“Nadie tiene el derecho internacionalmente a oprimir así a un pueblo energéticamente”, afirmó.

Después de que se refinó el petróleo, de la O Levy indicó que el gobierno optó por priorizar sectores vitales, entre ellos la agricultura y la producción de alimentos.

“Eso permitió el riego del tabaco, el maíz y la soya”, señaló. “Hubo más horas de apagón de lo previsto porque destinamos parte de la energía a la producción; no podíamos continuar con fábricas paradas”.

Señaló que parte del petróleo se convirtió en aproximadamente 6.000 toneladas de diésel y fuel oil que se usaron para abastecer a hospitales, generadores y el transporte.

De la O Levy dijo que la situación de Cuba comenzó a mejorar a partir del 17 de abril: “no la deseada, pero significativa”.

Indicó que el gobierno distribuía 800 toneladas de combustible al día de las 1.600 toneladas necesarias.

“Si usáramos 1.600, habría menos apagón, pero el (combustible) duraría la mitad del tiempo”, explicó.

De la O Levy advirtió que se esperaba que el petróleo ruso alcanzara solo hasta finales de abril, y subrayó que la prioridad es sostener las plantas termoeléctricas de la isla usando crudo cubano.

“Sin ese combustible estaríamos en apagón total”, advirtió.

Cuba produce el 40% del combustible que requiere y depende en gran medida de las importaciones.

Mientras las crisis de la isla se prolongan, Katiusca Carreño, de 53 años, quien trabaja en el centro de mando de la Unión Eléctrica, dijo que está comprometida con satisfacer a la población cubana.

“No nos llega los recursos, pero ahí estamos todos los trabajadores”, declaró tras la concentración del viernes. “Es difícil, pero no es imposible. Se trabajan 24 horas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP