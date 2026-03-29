Trump dice que Cuba "va a fracasar pronto" y que EE.UU. estará listo para intervenir y ayudar

Washington / Air Force One — El presidente Donald Trump aseguró que el régimen cubano está cerca del colapso y que Estados Unidos estará preparado para actuar cuando eso ocurra.
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Trump afirma que Cuba colapsará pronto y EE.UU. estará listo para ayudar, en medio de presión política y giro energético.
Washington / Air Force One — El presidente Donald Trump aseguró que el régimen cubano está cerca del colapso y que Estados Unidos estará preparado para actuar cuando eso ocurra.
“En poco tiempo, va a fracasar, y estaremos allí para ayudarla”, declaró Trump ante periodistas durante un intercambio a bordo del Air Force One.
Las declaraciones marcan un matiz en su discurso:
Sin embargo, el objetivo estratégico parece mantenerse: presión máxima para provocar un colapso del régimen sin intervención militar directa.
Giro clave: Trump flexibiliza el cerco petrolero
El mandatario también sorprendió al referirse al envío de petróleo a la isla:
“Si un país quiere enviar petróleo a Cuba, no tengo problema con eso”
Y añadió:
“Prefiero dejarlo entrar… la gente necesita calefacción, refrigeración y lo básico”
Esto implica un cambio respecto a la política previa de bloqueo energético.
Duro ataque al régimen cubano
Trump fue contundente en su evaluación:
“Cuba está terminada… tienen un liderazgo muy malo y corrupto”
Además, restó importancia al impacto del petróleo:
“Reciban o no un barco, no va a importar”
Negociaciones en marcha
El presidente confirmó que existen conversaciones con La Habana:
El propio gobierno cubano ha reconocido contactos en medio de la crisis energética.
Presión política y escenario en Washington
Mientras tanto:
Estrategia de fondo
Reportes indican que Washington evalúa:
Transformación económica de Cuba
Apertura a inversión extranjera
Transición sin intervención militar directa
Trump prevé colapso del régimen cubano
EE.UU. se posiciona como actor clave post-crisis
Se flexibiliza presión energética
Negociaciones avanzan en paralelo
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