Trump dice que Cuba "va a fracasar pronto" y que EE.UU. estará listo para intervenir y ayudar

Washington / Air Force One — El presidente Donald Trump aseguró que el régimen cubano está cerca del colapso y que Estados Unidos estará preparado para actuar cuando eso ocurra.

“En poco tiempo, va a fracasar, y estaremos allí para ayudarla”, declaró Trump ante periodistas durante un intercambio a bordo del Air Force One.

TRUMP: "Sí, Cuba será la siguiente. Cuba es un desastre, es un país en decadencia, y será el siguiente". "Dentro de poco tiempo, colapsará, y nosotros estaremos allí para ayudarla. Estaremos allí para ayudar a nuestros buenos cubanoamericanos". pic.twitter.com/oWepVibG3i

Las declaraciones marcan un matiz en su discurso:

Sin embargo, el objetivo estratégico parece mantenerse: presión máxima para provocar un colapso del régimen sin intervención militar directa .

El mandatario también sorprendió al referirse al envío de petróleo a la isla:

“Si un país quiere enviar petróleo a Cuba, no tengo problema con eso”

Y añadió:

“Prefiero dejarlo entrar… la gente necesita calefacción, refrigeración y lo básico”

Esto implica un cambio respecto a la política previa de bloqueo energético.

Duro ataque al régimen cubano

Trump fue contundente en su evaluación:

“Cuba está terminada… tienen un liderazgo muy malo y corrupto”

Además, restó importancia al impacto del petróleo:

“Reciban o no un barco, no va a importar”

Negociaciones en marcha

El presidente confirmó que existen conversaciones con La Habana:

Lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio

A “muy alto nivel”

Podrían cerrarse “rápidamente”

El propio gobierno cubano ha reconocido contactos en medio de la crisis energética.

Presión política y escenario en Washington

Mientras tanto:

Existe una orden ejecutiva que endurece sanciones

Demócratas buscan bloquear cualquier acción militar

Legisladores republicanos anticipan cambios en Cuba

Estrategia de fondo

Reportes indican que Washington evalúa:

Transformación económica de Cuba

Apertura a inversión extranjera

Transición sin intervención militar directa

CONCLUSIÓN CLAVE

Trump prevé colapso del régimen cubano

EE.UU. se posiciona como actor clave post-crisis

Se flexibiliza presión energética

Negociaciones avanzan en paralelo