VIDEO

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana

Un ladrón cayó de un balcón en La Habana mientras intentaba escapar tras ser sorprendido robando. El video viral desata alarma por el aumento de delitos en Cuba

Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-12-06 at 12.06.48 PM

Un intento de robo terminó en una escena insólita este viernes en el barrio de Luyanó, en La Habana, donde un presunto ladrón cayó desde un balcón tras ser sorprendido dentro de una vivienda.

El momento fue captado por varios vecinos y difundido rápidamente en redes sociales, donde el video se volvió viral.

Las imágenes muestran al hombre colgado de un balcón en un segundo piso, intentando escapar con desesperación mientras los residentes gritaban pidiendo que llamaran a la policía.

robo cuba

En cuestión de segundos, el sujeto pierde el agarre, cae al pavimento y, sorprendentemente, se levanta para huir corriendo antes de que alguien pueda detenerlo.

El video, compartido en cuentas como @cubanerisimo0, revela claramente el rostro del presunto delincuente, lo que podría facilitar su identificación. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que haya sido detenido.

Vecinos del área expresaron preocupación ante el creciente número de robos y asaltos en la zona, una situación que atribuyen a la falta de vigilancia y a la crisis económica que atraviesa el país.

“La delincuencia está desatada; cada día es algo nuevo”, comentó un residente que presenció el suceso. Otros testimonios señalan que vivir con miedo se ha vuelto habitual, especialmente en barrios populares donde la policía tarda en responder.

El hecho se suma a una ola de denuncias ciudadanas sobre inseguridad en diversas zonas de La Habana, donde los vecinos han recurrido a cámaras, grupos de WhatsApp y publicaciones en redes sociales para alertarse entre sí ante la ausencia de respuestas oficiales.

