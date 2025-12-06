Brutal asalto en Santiago de Cuba: Joven golpeado y despojado de su moto en el Salao

Un joven santiaguero identificado como Leonardo Lagomarsini denunció haber sido víctima de un violento asalto la noche del jueves 5 de diciembre , cuando transitaba por la entrada del Salao, en Santiago de Cuba.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada informó que Lagomarsini fue interceptado por dos individuos que lo golpearon repetidamente y le robaron la moto en la que se trasladaba.

Según el testimonio de la víctima, la lluvia y un retraso en su regreso a casa lo sorprendieron en la carretera. En medio del trayecto recibió una llamada de conocidos que le alertaron de que había olvidado el casco. Minutos después, un hombre con un brazo en cabestrillo se le acercó para pedirle que lo llevara hasta el Salao.

“Me dio pena y lo monté en la moto, pero cuando llegamos a la entrada del reparto me golpeó con algo contundente. Quedé inmóvil, aunque consciente”, relató Lagomarsini.

A pesar de que varias personas caminaban por la zona, ninguna intervino al percatarse de lo ocurrido. Durante el ataque apareció un segundo individuo, quien aprovechó el caos para arrancar la moto y huir del lugar, mientras el primer agresor continuaba empujando y golpeando a la víctima hacia un matorral.

El asalto ocurrió entre las 6:30 p.m. y 7:00 p.m., en un tramo conocido por su peligrosidad, especialmente en la subida hacia Micro 1-A, donde residentes han reportado otros hechos similares.

El joven asegura que confió en la presencia de varias personas cerca del sitio, así como en la iluminación de una guagua que transitaba por el lugar, pero todo ocurrió “demasiado rápido”.

Tras sobrevivir al ataque, Lagomarsini presentó denuncia ante las autoridades, que mantienen activa una alerta para localizar la moto robada. Además, informó que ofrece recompensa a quien brinde información fiable que permita recuperarla.

Este caso se suma a una creciente ola de robos y asaltos que afecta a los ciudadanos en diferentes provincias del país. La sensación de inseguridad aumenta mientras, según denuncian los propios afectados, el régimen no ofrece respuestas efectivas ni presencia policial suficiente. Cada vez más cubanos recurren a las redes sociales para denunciar, pedir apoyo y visibilizar la violencia que se vive en las calles.