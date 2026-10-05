TRAGEDIA EN LA TROPICAL: joven muere tras presunta estampida durante multitudinario concierto en La Habana

Una noche de música terminó en tragedia en La Habana . Una joven cubana identificada como Beatriz murió tras un grave incidente ocurrido la noche del domingo 4 de octubre en el Salón Rosado de La Tropical , donde una multitud se había congregado para asistir a un concierto.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales y recopilados por la plataforma NiO Reportando Un Crimen, la joven habría caído durante un desplazamiento descontrolado de la multitud y posteriormente habría sido pisoteada por numerosas personas .

Videos grabados durante el evento muestran una enorme concentración de público y, posteriormente, movimientos bruscos entre los asistentes.

Las imágenes confirman la aglomeración y momentos de desorden, pero no permiten establecer por sí solas qué provocó la presunta estampida ni las circunstancias exactas en las que murió Beatriz .

Hasta el momento, tampoco se conoce un informe oficial que determine las causas del incidente.

Videos muestran caos y una enorme multitud en La Tropical

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales después de la tragedia.

En uno de los videos pueden observarse cientos de personas concentradas frente al escenario.

Posteriormente se produce un desplazamiento repentino de parte del público, mientras numerosos asistentes intentan moverse en medio de una zona completamente congestionada.

Los videos constituyen un elemento importante para reconstruir lo sucedido, pero no permiten determinar si el movimiento fue provocado por una pelea, una situación de emergencia, problemas de organización, exceso de aforo u otra circunstancia.

Ese punto deberá ser esclarecido mediante una investigación.

Beatriz habría caído y sido pisoteada por la multitud

La versión preliminar difundida por NiO Reportando Un Crimen sostiene que Beatriz cayó al suelo durante lo que testigos describieron como una estampida o avalancha humana.

En medio del movimiento de la multitud, la joven habría quedado atrapada y fue pisoteada por numerosas personas, según esos testimonios.

La gravedad de sus lesiones habría provocado posteriormente su fallecimiento.

Sin embargo, esta reconstrucción continúa basada en testimonios y publicaciones en redes.

Será necesario conocer los informes médicos y las conclusiones de las autoridades para establecer oficialmente la causa de muerte y la secuencia exacta de los acontecimientos.

Reportan más heridos, pero no existe una cifra confirmada

La misma fuente asegura que otras personas resultaron lesionadas durante el incidente.

Hasta ahora no existe una cifra oficial de heridos.

Tampoco se ha informado:

cuántas personas necesitaron atención médica,

si alguna permanece hospitalizada

o cuál es su condición.

La ausencia de información oficial mantiene abiertas numerosas interrogantes sobre la magnitud real del suceso.

¿Cuántas personas entraron al Salón Rosado?

Una de las principales preguntas después de la tragedia está relacionada con el aforo.

Por el momento, se desconoce públicamente cuántas personas habían accedido al recinto durante el concierto y cuál era la capacidad máxima autorizada para esa actividad.

Determinar ambos números será fundamental para establecer si existió o no una sobreocupación.

También deberá investigarse cómo se realizó el control de acceso y si las entradas y salidas permanecieron despejadas durante todo el espectáculo.

Piden investigar las vías de evacuación y protocolos de emergencia

Después de conocerse la muerte de Beatriz, comenzaron a surgir reclamos para que se esclarezcan las condiciones de seguridad del evento.

Entre las principales interrogantes aparecen:

¿Cuál era el aforo autorizado?

¿Cuántas personas entraron realmente?

¿Las salidas de emergencia estaban despejadas?

¿Existía suficiente personal de seguridad?

¿Había asistencia médica disponible?

¿Qué provocó el movimiento repentino de la multitud?

¿Cómo reaccionaron los responsables del recinto?

Responder esas preguntas será esencial para determinar si la tragedia pudo haberse evitado.

La Tropical ya tuvo problemas relacionados con el aforo

La preocupación adquiere mayor relevancia porque el Salón Rosado cuenta con antecedentes relacionados con la organización de actividades multitudinarias.

En noviembre de 2021, varios directivos del recinto fueron destituidos después de un multitudinario concierto del cantante Divan.

La investigación realizada entonces concluyó que la actividad había superado el aforo permitido en aquel momento y detectó otras irregularidades relacionadas con la organización.

Aquel episodio ocurrió bajo circunstancias diferentes y no demuestra que lo sucedido este domingo tenga la misma causa.

Pero constituye un antecedente relevante ante las preguntas actuales sobre el control de público.

Uno de los escenarios musicales más populares de La Habana

El Salón Rosado Benny Moré de La Tropical es uno de los espacios históricos de la música popular cubana.

Durante décadas ha acogido conciertos, bailables y presentaciones de algunas de las agrupaciones y artistas más conocidos del país.

Su capacidad para recibir grandes cantidades de público lo ha convertido también en sede de festivales y espectáculos multitudinarios.

Artistas como El Taiger, Divan y Yomil Hidalgo, entre muchos otros, han realizado o anunciado presentaciones en el recinto durante los últimos años.

Otros problemas recientes en las instalaciones

La Tropical también ha aparecido en las noticias por incidentes ajenos al control de multitudes.

En agosto de 2025, integrantes de la orquesta Adalberto Álvarez y su Son denunciaron el robo de instrumentos y equipos que se encontraban almacenados dentro de sus instalaciones.

Ese episodio no guarda relación directa con la tragedia del domingo, pero forma parte de los problemas reportados alrededor del emblemático recinto durante los últimos años.

Una investigación deberá establecer responsabilidades

Por ahora, la información disponible permite confirmar la existencia de un grave incidente y el fallecimiento reportado de una joven identificada como Beatriz.

Pero quedan aspectos fundamentales sin esclarecer.

No existe todavía información oficial suficiente para afirmar:

qué provocó la estampida,

cuántas personas estaban dentro del recinto,

si se excedió el aforo,

cuántos lesionados hubo

o si existieron fallas en los protocolos de seguridad.

Tampoco se han anunciado responsabilidades administrativas o penales.

La muerte de Beatriz desata reclamos de respuestas

La tragedia ha provocado indignación y preocupación en redes sociales, especialmente ante los videos que muestran la enorme cantidad de personas reunidas en el lugar.

El punto central ahora será determinar cómo una noche de concierto terminó con una joven muerta en medio de la multitud.

La reconstrucción deberá establecer qué ocurrió en los minutos previos al movimiento masivo, cómo respondió el personal del recinto y si las medidas de seguridad eran adecuadas para la cantidad de asistentes.

Hasta que existan esas respuestas, la versión sobre la muerte de Beatriz tras ser pisoteada durante una estampida debe mantenerse como una reconstrucción preliminar basada en testimonios, y no como una conclusión oficial.

La pregunta que queda después de la tragedia es inevitable:

¿Qué falló dentro del Salón Rosado de La Tropical para que un concierto terminara con una persona muerta?