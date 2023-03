Tragédia en Guanabacoa: muere repentinamente niño mientras otros de su misma escuela están ingresados con fiebre y dolor de estómago

Compartir en:









Sí es cierto que sucedió y solo del aula del niño, no son muchos niños más porque soy de la Jata.

Según publico en su cuenta de Facebook el periodista Alberto Arego..Las causas aún no se saben, están investigando, no se sabe qué fue lo que pasó ahí pero fue algo extraño porque los niños se enfermaron de un día para otro.

Hay que esperar a ver qué es al final. Si sé que hay mucho dolor porque son inocentes esos niños. Mi más sentido pésame para esa familia y caballero a cuidar a nuestros niños”, dijo este sábado Bárbara Romero en un grupo de Facebook de Guanabacoa.

“Mi niña esta ingresada en La Balear (Hospital Pediátrico de San Miguel del Padrón) bajo observación porque tenía fiebre y dolor de estómago. Estudia en esa misma escuela”, señaló Adrián Valor de Armas.

Por su parte, Yenisleidis Sobredo, quien se identificó como la tía del menor fallecido, comentó: “para todos los que se han interesado en saber lo que pasó con los niños de La Jata, en este caso son mis sobrinos, no crean más lo que dicen. No hagan más comentarios de lo que no saben, no repitan más lo que escuchan”.

“Nosotros mismos somos sus familiares y todavía no estamos seguros de qué fue lo que paso. No fue COVID-19, no fue envenenamiento. En realidad no sabemos lo que pasó”.

"Por favor, les pido a toda aquella persona que lea esto que respete nuestro dolor. Por favor, no especulen más de lo que pasó, no repitan lo que nadie les ha confirmado". "Yo comprendo la preocupación de ustedes porque también tienen hijos, sobrinos, nietos. Pero todo los comentarios que han hecho no son reales. De que tenía síntomas de infarto sí pero todavía a nosotros no nos han sabido decir qué ocurrió porque en niños pequeños no es común que suceda. Yo agradezco de todo corazón que quieran saber y se preocupen, no criticó a nadie, solo pido un poco de comprensión", concluyó. Sin embargo, Camila Fonseca señaló: "atendiendo a mi preocupación, posteriormente otro de los familiares me comentó que el menor de 9 años, Dayan Sobredo Águila, quien estudiaba en la escuela Gelacio Hernández, falleció producto a una Neomopatía inflamatoria deplorable de origan viral, por lo que sus tres hermanos de 10; 8 y 3 años respectivamente se encuentran ingresados en el Pediátrico de Centro Habana, en observación lo que es entendible en un caso como este". "También pude conocer que personas cercanas a la familia comentan, sumidos todos en su dolor, que no quieren que manipulen o tejan historias alrededor del fallecimiento del pequeño. Atendamos a su reclamo. EPD el pequeño Dayan, acompañemos desde el respeto a sus familiares y extendamos nuestro más sentido pésame sin perturbarlos más". "Vuela alto mi niño, no sabes cuánto dolor nos deja pero así de injusta es la vida y difícil su destino. Ahora eres un angelito de Dios. Dios te guarde en su regazo y te tenga en el lugar más lindo", dijo Yessik Sobredo en Facebook junto a un triste video con imágenes del menor fallecido. FUENTE: www.facebook.com/Alberto Arego

